Сбежавший из дома кот вернулся обратно спустя 12 лет

26 октября 2026, 15:12

Во Франции пропавшего кота нашли в 60 км от дома через 12 лет

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Во Франции кот, сбежавший из дома еще котенком, вернулся к обратно спустя 12 лет. Об этом пишет газета Le Parisien.





По данным издания, питомец пропал еще в начале 2014 года в коммуне Плугастель-Сен-Жермен в департаменте Финистер. Хозяйка Дельфин Жаффре вспоминает, что после долгих поисков семья смирилась с потерей — на фоне переживаний они даже решили больше не заводить кошек.



Однако на прошлой неделе женщине позвонили из приюта для животных в коммуне Кампе. Кота нашли в местечке Банналек, более чем в 60 километрах от прежнего дома. Местная жительница заметила его в поле среди других бездомных кошек, которых подкармливала.



В учреждении испуганный кот сидел в переноске. Когда француженка открыла дверцу и протянула руку, он сразу кинулся обниматься.

«Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!» — поделилась Дельфин.