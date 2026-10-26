Россиянам рассказали, что нельзя хранить на балконе зимой
С наступлением холодов с балконов рекомендуется убрать домашние консервы, электронные устройства, строительные материалы и пластиковую мебель. Их хранение при минусовых температурах может привести к повреждению вещей и причинению ущерба соседям, предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Москвой 24.
Специалист напомнил, что статья 30 Жилищного кодекса РФ обязывает собственников поддерживать принадлежащую им недвижимость в надлежащем состоянии и соблюдать права соседей. Поэтому при использовании балкона для хранения вещей важно учитывать возможные последствия, которые могут затронуть других жильцов дома.
Одну из основных опасностей в период заморозков представляют стеклянные банки с домашними заготовками. При замерзании жидкости увеличиваются в объеме, из-за чего стеклянная тара может треснуть или разбиться. Когда температура повысится, вытекшее содержимое способно попасть в конструкции балкона и повредить отделку или имущество соседей этажом ниже.
Если из-за подобных происшествий пострадают чужие вещи, их владельцы могут зафиксировать причиненный ущерб и обратиться в суд за компенсацией. По словам Бондаря, основанием для взыскания материального и морального вреда может стать статья 1064 Гражданского кодекса РФ.
Не менее внимательно следует отнестись к хранению техники на неотапливаемом балконе. Как пояснил эксперт, перепады температуры могут приводить к образованию конденсата внутри электронных устройств. Если после этого подключить технику к электросети, скопившаяся влага способна вызвать короткое замыкание. Аккумуляторы электроинструментов также подвержены воздействию холода: низкие температуры могут привести к необратимому снижению их емкости.
Кроме того, перед наступлением морозов стоит перенести в теплое помещение строительные смеси и материалы, в том числе краски на водной основе, клей и грунтовку. После замерзания такие составы могут расслаиваться и утрачивать свои первоначальные свойства, становясь непригодными для дальнейшего применения.
Отдельно Бондарь обратил внимание на пластиковую мебель, оставленную на балконе. При воздействии отрицательных температур пластик может стать более хрупким, из-за чего мебель рискует покрыться трещинами даже при незначительном механическом воздействии.
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