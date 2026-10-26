Россиянам рассказали, что нельзя хранить на балконе зимой

26 октября 2026, 14:45

Эксперт по ЖКХ Бондарь: консервы и мебель стоит убрать с балконов перед морозами

Фото: iStock/JulieAlexK

С наступлением холодов с балконов рекомендуется убрать домашние консервы, электронные устройства, строительные материалы и пластиковую мебель. Их хранение при минусовых температурах может привести к повреждению вещей и причинению ущерба соседям, предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Москвой 24.