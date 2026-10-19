«Демонстрировать таланты»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 19 по 25 октября

19 октября 2026, 18:37

Фото: iStock/FabrikaCr

В деловой сфере хорошо быть энергичными, решительными, предприимчивыми и целеустремлёнными. Благоприятно демонстрировать свои таланты и творческие способности. В любви надо проявить уверенность в себе и совершать благородные поступки. Желательно хвалить друга друга. В сфере здоровья необходимо наладить режим сна и высыпаться.