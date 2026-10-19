«Демонстрировать таланты»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 19 по 25 октября
В деловой сфере хорошо быть энергичными, решительными, предприимчивыми и целеустремлёнными. Благоприятно демонстрировать свои таланты и творческие способности. В любви надо проявить уверенность в себе и совершать благородные поступки. Желательно хвалить друга друга. В сфере здоровья необходимо наладить режим сна и высыпаться.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овен ощутит прилив романтических чувств. Ему нужна любовь. Атмосфера флирта сделает его счастливее.
Тельцу тщательно надо хранить секреты и тайны. Ему нужно быть осторожнее и исключить рассеянность.
Близнецы благодаря умению держаться избранного пути и мягкой силе смогут отстоять свои идеалы.
У Рака случится интуитивное прозрение. Он предвидит развитие ситуации. Ему важно слушать свои чувства.
Лев приобретёт новых друзей и поучаствует в запоминающихся и увлекательных развлечениях.
Дева накопит приятные впечатления, она станет добрее и отзывчивее. У неё будет хорошее самочувствие.
У Весов благоприятное время для начала новых проектов. Они успешно реализуют то, что раньше казалось трудным.
Скорпиону нельзя быть категоричным в суждениях и вспыльчивым. Ему нужно поступать мудро.
У Стрельца удачный период. Обещания выполнятся. Судьба преподнесёт приятный сюрприз.
Козерогу нужно заняться интеллектуальной деятельностью. Размерность и постепенность позволят глубоко изучить сложный материал.
Водолею надо проявить серьёзность и ответственность за общее дело. Рутинные дела потребуют его внимания.
Рыбы справятся со всеми испытаниями и решат сложные задачи. В конце недели им потребуется заслуженный отдых.
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