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«Демонстрировать таланты»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 19 по 25 октября

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В деловой сфере хорошо быть энергичными, решительными, предприимчивыми и целеустремлёнными. Благоприятно демонстрировать свои таланты и творческие способности. В любви надо проявить уверенность в себе и совершать благородные поступки. Желательно хвалить друга друга. В сфере здоровья необходимо наладить режим сна и высыпаться.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овен ощутит прилив романтических чувств. Ему нужна любовь. Атмосфера флирта сделает его счастливее.

Тельцу тщательно надо хранить секреты и тайны. Ему нужно быть осторожнее и исключить рассеянность.

Близнецы благодаря умению держаться избранного пути и мягкой силе смогут отстоять свои идеалы.

У Рака случится интуитивное прозрение. Он предвидит развитие ситуации. Ему важно слушать свои чувства.

Лев приобретёт новых друзей и поучаствует в запоминающихся и увлекательных развлечениях.

Дева накопит приятные впечатления, она станет добрее и отзывчивее. У неё будет хорошее самочувствие.

У Весов благоприятное время для начала новых проектов. Они успешно реализуют то, что раньше казалось трудным.

Скорпиону нельзя быть категоричным в суждениях и вспыльчивым. Ему нужно поступать мудро.

У Стрельца удачный период. Обещания выполнятся. Судьба преподнесёт приятный сюрприз.

Козерогу нужно заняться интеллектуальной деятельностью. Размерность и постепенность позволят глубоко изучить сложный материал.

Водолею надо проявить серьёзность и ответственность за общее дело. Рутинные дела потребуют его внимания.

Рыбы справятся со всеми испытаниями и решат сложные задачи. В конце недели им потребуется заслуженный отдых.

Анастасия Панченко

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