Астролог рассказала, где нельзя хранить лекарства дома

07 октября 2026, 11:07

Астролог Скуратова не советует держать аптечку у кровати и на кухне

Фото: istockphoto / Marina Kositsyna

Лекарства не стоит оставлять в изголовье кровати и на открытых полках, чтобы не создавать «энергетический хаос». Об этом Москве 24 рассказала астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова.