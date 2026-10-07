Астролог рассказала, где нельзя хранить лекарства дома
Лекарства не стоит оставлять в изголовье кровати и на открытых полках, чтобы не создавать «энергетический хаос». Об этом Москве 24 рассказала астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова.
По словам специалиста, медикаменты символизируют болезнь, поэтому их лучше хранить в закрытых шкафах или ящиках, связанных с энергией Инь. Полки со стеклянными дверцами, места возле батарей и участки, куда попадает солнечный свет, для аптечки не подходят: они относятся к энергии Ян.
Скуратова также не рекомендует держать лекарства в изголовье кровати и детских комнатах. По ее мнению, эти зоны должны оставаться свободными от напоминаний о болезнях, чтобы сон не становился беспокойным.
Не лучшими местами для аптечки эксперт назвала кухню и ванную. Исключением может быть холодильник — если медикаментам требуется особый температурный режим. Астролог также посоветовала выбирать для хранения северо-западный или западный сектор дома, связанный с элементом Металла.
По словам Скуратовой, в аптечке не должно быть просроченных и ненужных препаратов. Она рекомендует раз в сезон проверять запасы и убирать лишнее. Полки для лекарств, по ее совету, можно протирать водой с добавлением соли.
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