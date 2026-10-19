Астролог рассказала, как разным знакам зодиака справляться с эмоциями

19 октября 2026, 10:59

Овнам поможет движение, Львам — творчество, а Близнецам — запись мыслей

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Разным знакам зодиака, согласно астрологическим представлениям, подходят разные способы справляться с сильными эмоциями. Одним помогает физическая активность, другим — разговор с близкими, творчество или время наедине с собой.