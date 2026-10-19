Астролог рассказала, как разным знакам зодиака справляться с эмоциями
Разным знакам зодиака, согласно астрологическим представлениям, подходят разные способы справляться с сильными эмоциями. Одним помогает физическая активность, другим — разговор с близкими, творчество или время наедине с собой.
Об этом «Москве 24» рассказала астролог Татьяна Ермолина. По её словам, понимание особенностей эмоциональных реакций помогает вовремя заметить, когда чувства начинают влиять на поведение, и вернуть себе спокойствие.
Овнам, которые быстро загораются злостью, азартом или нетерпением, эксперт посоветовала двигаться: пройтись быстрым шагом, размяться или переключиться на какое-либо дело. Это поможет успокоиться и обдумать свои слова.
Тельцам, которые долго копят раздражение, полезны спокойный ритм и телесный комфорт. При этом им важно говорить о недовольстве до того, как оно перерастёт в затяжной конфликт.
Близнецам, склонным перебирать в голове разные варианты развития событий, может помочь разговор или запись собственных мыслей. Так проще отделить реальные факты от предположений.
Ракам, которые могут тревожиться за близких и переживать из-за недостатка внимания, легче справиться с эмоциями в безопасной обстановке рядом с человеком, готовым выслушать. Астролог также посоветовала прямо говорить о потребности в заботе, а не ждать, что окружающие догадаются о ней сами.
Львам выразить чувства помогает творчество. По словам Ермолиной, они особенно болезненно воспринимают ситуации, когда их старания остаются незамеченными. Признание собственных достижений, в свою очередь, помогает меньше зависеть от чужой оценки.
Девам, которые реагируют на тревогу поиском ошибок, стоит сосредоточиться на одном небольшом и выполнимом деле. Иногда достаточно исправить что-то одно и позволить остальному оставаться несовершенным.
Весам, которым сложно переносить разлад, важно признавать собственное раздражение и спокойно обозначать личные границы. Скорпионам астролог рекомендовала разобраться в источнике страха и проверять факты, а не искать скрытый смысл в каждом слове окружающих.
Стрельцам переключиться помогают прогулки, новые занятия и смена обстановки. Козерогам важно позволять себе отдыхать без чувства вины и говорить близким о трудностях, а не постоянно держать переживания при себе.
Водолеям, которые могут заранее прокручивать тревожные сценарии, полезно сделать паузу, прислушаться к телесным ощущениям и поговорить о своих чувствах. Рыбам, чувствительным к настроению окружающих, Ермолина посоветовала находить время для уединения, слушать музыку и заниматься творчеством, чтобы лучше различать собственные переживания и чужие эмоции.
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