12 октября 2026, 13:39

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В деловой сфере надо присматриваться и быть проницательными. Желательно выслушать своего собеседника. Сотрудничество и компромисс помогут наладить взаимоотношения. Хорошо идти на встречу друг другу во время переговоров. Благодаря дипломатии и осторожности получится достичь нужных результатов. В любви важна культура проявления чувств, форма взаимоотношений. Остроумие и способность быть интересными собеседниками принесут пользу союзу. В сфере здоровья нельзя перемерзать. Надо утепляться и составить свой рацион питания на неделю так, чтобы в нём были все необходимые и полезные продукты.