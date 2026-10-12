«Дипломатия и компромисс»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 12 по 18 октября
В деловой сфере надо присматриваться и быть проницательными. Желательно выслушать своего собеседника. Сотрудничество и компромисс помогут наладить взаимоотношения. Хорошо идти на встречу друг другу во время переговоров. Благодаря дипломатии и осторожности получится достичь нужных результатов. В любви важна культура проявления чувств, форма взаимоотношений. Остроумие и способность быть интересными собеседниками принесут пользу союзу. В сфере здоровья нельзя перемерзать. Надо утепляться и составить свой рацион питания на неделю так, чтобы в нём были все необходимые и полезные продукты.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну необходимо дружеское общение. Эмоциональные контакты помогут ему поддержать хорошее настроение.
Тельцу надо знакомиться и общаться с новыми людьми. У него значительно возрастёт предприимчивость и активность.
Близнецы упрямо будут стоять на своём и смогут довести свои дела до идеала. Они учтут все мелочи.
Раку надо быть любопытным и любознательным. Он усвоит много интересной и полезной информации.
Льву нужно найти время на любимые дела. Его ждёт успех в творчестве и увлечениях. Главное — всё делать с удовольствием.
У Девы появятся новые духовные ценности. Она мгновенно заметит то, что ранее было от нее скрыто и станет счастливее. Она нуждается в новизне.
Весы получат одобрение своих действий и решений. Они заручатся поддержкой и реализуют дела.
Скорпиону поможет позитивное мышление и оптимистичный настрой. Обстоятельства сложатся удачно.
К Стрельцу прийдёт заслуженное уважение, авторитет вырастет. К его мнению прислушаются и благосклонно отнесутся к предложениям.
Козерогу нужна романтика и красивые чувства. Он станет влюбчивым и нежным.
У Водолея будет много энергии. Он переделает все дела. Вспышки озарения и интуиция помогут быстрее двигаться к цели.
Рыбам нужно заниматься своей карьерой и максимум усилий приложить именно в деловой сфере. Им надо быть последовательными и рациональными.
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