Достижения.рф

«Дипломатия и компромисс»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 12 по 18 октября

Фото: iStock/FabrikaCr

В деловой сфере надо присматриваться и быть проницательными. Желательно выслушать своего собеседника. Сотрудничество и компромисс помогут наладить взаимоотношения. Хорошо идти на встречу друг другу во время переговоров. Благодаря дипломатии и осторожности получится достичь нужных результатов. В любви важна культура проявления чувств, форма взаимоотношений. Остроумие и способность быть интересными собеседниками принесут пользу союзу. В сфере здоровья нельзя перемерзать. Надо утепляться и составить свой рацион питания на неделю так, чтобы в нём были все необходимые и полезные продукты.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну необходимо дружеское общение. Эмоциональные контакты помогут ему поддержать хорошее настроение.

Тельцу надо знакомиться и общаться с новыми людьми. У него значительно возрастёт предприимчивость и активность.

Близнецы упрямо будут стоять на своём и смогут довести свои дела до идеала. Они учтут все мелочи.

Раку надо быть любопытным и любознательным. Он усвоит много интересной и полезной информации.

Льву нужно найти время на любимые дела. Его ждёт успех в творчестве и увлечениях. Главное — всё делать с удовольствием.

У Девы появятся новые духовные ценности. Она мгновенно заметит то, что ранее было от нее скрыто и станет счастливее. Она нуждается в новизне.

Весы получат одобрение своих действий и решений. Они заручатся поддержкой и реализуют дела.

Скорпиону поможет позитивное мышление и оптимистичный настрой. Обстоятельства сложатся удачно.

К Стрельцу прийдёт заслуженное уважение, авторитет вырастет. К его мнению прислушаются и благосклонно отнесутся к предложениям.

Козерогу нужна романтика и красивые чувства. Он станет влюбчивым и нежным.

У Водолея будет много энергии. Он переделает все дела. Вспышки озарения и интуиция помогут быстрее двигаться к цели.

Рыбам нужно заниматься своей карьерой и максимум усилий приложить именно в деловой сфере. Им надо быть последовательными и рациональными.

Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0