03 сентября 2026, 09:05

Фото: iStock/Jens Breuer

4 сентября православные вспоминают мученика Агафоника Никомидийского и его сподвижников, а в народном календаре этот день получил необычное название — Агафон Огуменник. Предки верили, что именно в эту дату леший выбирается из леса, чтобы навредить урожаю, поэтому крестьяне ночью охраняли гумно и старались не нарушать ряд строгих запретов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание «Агафон гонит леших вон»: кого вспоминают 4 сентября Почему церковный день превратился в «опасную» дату Пироги для домовых и необычный способ сохранить красоту Что запрещали делать 4 сентября Как предки смотрели на погоду в день Агафона Огуменника Какие еще святыни вспоминают в этот день

«Агафон гонит леших вон»: кого вспоминают 4 сентября

Почему церковный день превратился в «опасную» дату

Фото: iStock/avtk

Пироги для домовых и необычный способ сохранить красоту

«Солдат на троне»: Как умер Дмитрий Донской и что скрывал его саркофаг

Что запрещали делать 4 сентября

Как предки смотрели на погоду в день Агафона Огуменника

Фото: iStock/TatianaNurieva

Какие еще святыни вспоминают в этот день