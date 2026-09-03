День Агафона Огуменника 4 сентября: почему в этот день не ходили в лес и не дарили подарки, народные приметы и запреты
4 сентября православные вспоминают мученика Агафоника Никомидийского и его сподвижников, а в народном календаре этот день получил необычное название — Агафон Огуменник. Предки верили, что именно в эту дату леший выбирается из леса, чтобы навредить урожаю, поэтому крестьяне ночью охраняли гумно и старались не нарушать ряд строгих запретов. Подробности — в материале «Радио 1».
«Агафон гонит леших вон»: кого вспоминают 4 сентября
В этот день Русская православная церковь чтит память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и других христиан, пострадавших во времена правления императора Максимиана в конце III — начале IV века. Святые отказались поклоняться идолам и сохранили верность своей вере, несмотря на жестокие пытки и угрозу смерти.
Агафоник Никомидийский происходил из знатного рода Гиппасиева и получил хорошее духовное образование. Еще в юности он посвятил себя христианскому служению и проповедовал веру. Благодаря его деятельности христианство приняли в том числе представители знатных кругов, что вызвало гнев императора.
По приказу Максимиана чиновник Евтолмий отправился на поиски проповедников. Агафоника и его соратников схватили и подвергли мучениям. После этого пленников повели во Фракию, однако некоторые из них не выдержали тяжелой дороги и были казнены. Агафоник дошел до Силиврии, где его подвергли последним испытаниям и обезглавили. По преданию, святой встретил смерть с молитвой на устах. Его мощи сегодня находятся в Константинополе.
Почему церковный день превратился в «опасную» дату
В народной традиции 4 сентября стало днем Агафона Огуменника. Название связано с гумном — местом, где после жатвы хранили и обрабатывали зерно. Считалось, что именно в эту дату хозяйственные постройки особенно уязвимы перед нечистой силой.
Главным нарушителем спокойствия предков считался леший. По поверьям, в ночь на Агафона он мог покинуть лес, прийти на гумно, устроить беспорядок, испугать людей и причинить вред запасам зерна.
Чтобы защитить урожай, крестьяне устраивали ночные дозоры. Мужчины выворачивали тулупы наизнанку, повязывали головы полотенцами, брали кочергу или другой металлический предмет и очерчивали вокруг гумна защитный круг. Считалось, что леший не сможет пересечь эту границу.
Отсюда появилась поговорка: «Агафон гонит леших вон».
Пироги для домовых и необычный способ сохранить красоту
Женщины в этот день старались задобрить домашних и дворовых духов. Для них готовили пироги и оставляли угощения в местах, где, согласно поверьям, могли обитать домовые: у печи, в бане, конюшне или на чердаке.
При этом существовало и необычное ограничение для самих хозяек. Считалось, что приготовленную в этот день стряпню им не следует есть до заката. Первая трапеза должна была состояться только вечером — якобы это помогало сохранить молодость, здоровье и природную красоту.
А сам праздник воспринимался как время добрых дел. Предки старались трудиться, быть честными и доброжелательными, заботиться не только о людях, но и о животных, птицах и растениях. Считалось, что лесной дух помогает добрым людям, а злым способен отомстить.
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Что запрещали делать 4 сентября
Главным запретом считался поход в лес. Люди верили, что в этот день там особенно активен леший, и встреча с ним может закончиться исчезновением без следа.
Также 4 сентября старались не выходить из дома без необходимости и не отправляться в дальнюю дорогу. Под запретом были подарки: считалось, что вместе с новой вещью можно получить чужие неприятности, а вместе с собственным презентом отдать свою удачу.
Не рекомендовалось рассказывать окружающим о планах — по поверьям, после этого задуманное могло не осуществиться. Еще одним нежелательным занятием считались жалобы на собственные беды: существовало поверье, что они способны притянуть новые неприятности.
Кроме того, предки старались не лениться и не откладывать работу. Считалось, что безделье в этот день может растянуться на весь год.
Как предки смотрели на погоду в день Агафона Огуменника
На Агафона внимательно следили за природой. Погода и поведение животных должны были подсказать, какой окажется предстоящая осень и зима.
Если 4 сентября стояла солнечная погода, ожидали теплую осень и еще несколько недель жары. Холод и сырость, напротив, считались предвестниками ранней и суровой зимы. Дождь связывали с сырым сентябрем и продолжительной осенью.
Много орехов при небольшом количестве грибов обещало снежную и морозную зиму. Обилие рябины также считалось признаком суровых холодов.
Особое внимание уделяли паукам. Если они активно плели сети, это воспринималось как знак ясной погоды. При этом существовало и другое поверье: высоко расположенные паутинные сети предвещали холодные декабрь, январь и февраль.
Какие еще святыни вспоминают в этот день
4 сентября православные также чтут память священномученика Горазда, епископа Чешского и Моравско-Силезского, преподобного Исаакия Оптинского, священномученика Афанасия, епископа Тарсийского, преподобной Анфусы и ее слуг — мучеников Харисима и Неофита, а также мученицы Евлалии девы.
Католическая церковь в эту дату вспоминает пророка Моисея и святую Розу из Витербо.