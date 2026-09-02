Дежавю — сигнал об эпилепсии, особенности восприятия или сбой в матрице? Вся правда о необычном феномене
Иногда во время обычного разговора, прогулки или в незнакомом месте человека внезапно охватывает странное ощущение, будто все происходящее уже когда-то случалось. Кажется знакомым буквально все — обстановка, слова, действия и даже собственные эмоции, хотя вспомнить, когда именно это было, невозможно. Что стоит за этим феноменом и всегда ли он безобиден, читайте в материале «Радио 1».
Что такое дежавю?
Дежавю — это ощущение, при котором текущая ситуация воспринимается как уже пережитая в прошлом. Человеку может казаться, что он уже видел это место, слышал те же слова, совершал аналогичные действия или испытывал точно такие же эмоции. При этом конкретного воспоминания о событии обычно нет.
Само явление известно человечеству давно. Одно из ранних упоминаний дежавюподобного опыта связывают с римским поэтом Публием Овидием, жившим в 43 году до н. э. — 18 году н. э. Впоследствии Святой Августин попытался объяснить подобные переживания и называл их falsae memoriae — «ложной памятью».
Термин déjà vu, что с французского переводится как «уже увиденное», появился значительно позже. В 1867 году его ввел французский философ и парапсихолог Эмиль Буарак. В письме редактору журнала Revue Philosophique он описал поездку в незнакомый город, во время которой его неоднократно посещало «ощущение узнавания». В научной среде выражение закрепилось примерно через 20 лет благодаря французскому неврологу Франсуа-Леону Арно.
Разновидности эффекта дежавю
В зависимости от характера переживания выделяют несколько разновидностей феномена.
- Дежавизите — ощущение, что человек уже находился в конкретном месте.
- Дежавекю — чувство, будто происходящее событие уже случалось.
- Дежасенти — человеку кажется знакомым само эмоциональное состояние
- Дежефе — уже пережитым воспринимается конкретное действие.
Существуют и родственные феномены. Например, жамевю, которое переводится как «никогда не виденное», описывает противоположное ощущение: привычная обстановка внезапно кажется совершенно чужой.
Прескевю, или «почти увиденное», связано с ситуацией, когда человек не может вспомнить нужное слово, хотя чувствует, что оно буквально находится «на кончике языка».
От «прошлых жизней» до «сбоя в матрице»: мистическое объяснение дежавю
Необычность ощущения закономерно породила множество мистических объяснений. Сторонники теории реинкарнации считают, что дежавю может быть воспоминанием о прошлой жизни. В качестве примера приводится американская певица Тина Тернер, которая предполагала, что в прошлой жизни была египетской царицей Хатшепсут. По этой версии, подобное ощущение возникло у нее во время экскурсии к египетским пирамидам.
Еще одна эзотерическая гипотеза связывает дежавю с параллельными мирами. Согласно ей, человек одновременно проживает одно и то же событие в разных вселенных, а в момент их пересечения появляется чувство узнавания.
Есть и теория «сбоя в матрице», вдохновленная одноименным голливудским фантастическим фильмом. Согласно этой версии, окружающая реальность представляет собой симуляцию, а повторяющееся событие становится своеобразной ошибкой системы.
Некоторые парапсихологи объясняют дежавю способностью человека предвидеть будущее. Предполагается, что похожая ситуация могла быть увидена во сне, а позднее человек сталкивается с ней в реальности и воспринимает это как уже знакомый момент.
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Научное объяснение этих версий не подтверждает. Современные исследователи рассматривают дежавю прежде всего как феномен работы памяти и восприятия.
Что наука говорит о феномене дежавю
Одна из наиболее распространенных научных гипотез связывает дежавю с памятью. Человек оказывается в ситуации, которая чем-то напоминает прежний опыт, однако восстановить конкретное воспоминание не способен. Мозг замечает сходство между настоящим и прошлым, но не может определить его источник, из-за чего и возникает иллюзия узнавания.
Исследования с использованием виртуальной реальности также позволили воспроизводить подобный эффект. Участникам показывали сцены, которые сначала отличались друг от друга, а затем оказывались похожими. Некоторые испытуемые испытывали дежавю, хотя не всегда могли точно предсказать, что произойдет дальше.
Еще одна гипотеза связана с гиппокампом — отделом головного мозга, участвующим в формировании памяти. Предполагается, что он связывает поступающую информацию с данными, уже сохраненными в долговременной памяти. При нарушении синхронизации настоящее может восприниматься как уже увиденное.
Исследователи также рассматривают версию о работе височной доли мозга. Частые переживания дежавю связывают с височной эпилепсией, при которой перед приступом могут возникать необычные ощущения, связанные с воспоминаниями. При этом само по себе дежавю не означает наличие эпилепсии.
Другой вариант объяснения связан с особенностями внимания. Человек не способен одновременно одинаково внимательно воспринимать все происходящее вокруг. Часть информации он осознает, тогда как другие объекты замечает лишь периферийно.
Например, человек идет по незнакомой улице и сосредоточен на прохожих. В поле зрения попадает кафе, которое он замечает лишь «краем глаза». Мозг уже получает и обрабатывает определенную информацию об этом месте. Когда человек позже сознательно смотрит на кафе, ему может показаться, что он видел его раньше.
Такую модель называют расщепленным или двойным восприятием информации. Быстрая первоначальная обработка и последующее осознанное восприятие одного объекта создают ощущение повторения.
Есть и гипотеза о том, что дежавю связано с попыткой мозга обнаружить и исправить неточность воспоминания. В одном из исследований участникам называли наборы связанных по смыслу слов, намеренно исключая ключевое слово, которое объединяло их. Позже испытуемые могли испытывать ощущение, будто слышали это отсутствующее слово.
При исследовании активности мозга ученые обнаружили работу лобных областей, связанных с принятием решений. На основании этого была предложена версия, что во время дежавю мозг проверяет поступающую информацию и реагирует на несоответствие между воспоминанием и реальностью.
Почему дежавю чаще приходит во время стресса
Частота необычного ощущения может быть связана с эмоциональным и физическим состоянием человека. Исследования указывают на связь дежавю с повышенной тревогой, стрессом, переутомлением и недосыпом.
Эмоциональное и физическое истощение влияет на когнитивные функции, включая работу кратковременной и долговременной памяти. При тревоге человек также может чаще анализировать окружающую обстановку и искать в ней знакомые закономерности.
Предполагается, что стресс способен влиять и на гиппокамп. При длительном напряжении в организме повышается уровень кортизола, а его избыток может негативно воздействовать на этот участок мозга.
Теоретически количество эпизодов дежавю также могут увеличивать напряженная учеба, активная социальная жизнь, путешествия и большое количество новых впечатлений.
Мнение психолога о дежавю
Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» назвала дежавю одним из самых загадочных феноменов психики. По ее словам, существуют разные представления о природе этого ощущения: его связывают со снами, особенностями памяти и даже эзотерическими объяснениями.
«Дежавю — это ситуация, когда в реальности как будто бы повторяется то, что ты уже видел во сне или как будто бы ты это помнишь. С точки зрения психологии оно может возникать, когда в наше бессознательное каждый день попадает огромное количество стимулов, а внимание мы фокусируем лишь на единицах из них», — сказала она.
По словам Белкиной, человек каждую секунду получает огромное количество информации, но осознает лишь ее небольшую часть. Шум за окном, тиканье часов, вибрация телефона и другие стимулы могут оставаться на уровне бессознательного восприятия.
«Когда мы в реальности сталкиваемся с похожим стимулом, возникает ощущение, что это уже где-то было. Просто потому, что похожая картинка уже подгружена в бессознательном и лежала там», — отметила психолог.
При этом, как подчеркнула Белкина, наука пока не способна объяснить все случаи возникновения дежавю.
«Процесс бессознательного не изучен. В психологии есть много феноменов, когда мы наблюдаем нечто, но не можем это объяснить. Здесь уже эзотерические науки объясняют», — резюмировала Юлия.
Норма или симптом: когда стоит насторожиться
Для большинства людей дежавю остается временным и безвредным феноменом. По некоторым оценкам, за жизнь его переживают до 97% людей. Чаще всего оно возникает у подростков и молодых людей, а также у тех, кто много путешествует. В обычной ситуации специального лечения не требуется.
Однако значение имеет не только само наличие дежавю, но и изменение его привычных характеристик. У здоровых людей оно, как правило, возникает несколько раз в год, длится до 10 секунд и может появляться на фоне психоэмоционального напряжения и усталости.
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При эпилепсии дежавю способно возникать самостоятельно либо становиться частью приступа. При объемных образованиях головного мозга оно может появляться несколько раз в день, продолжаться более минуты, сопровождаться отрицательными эмоциями и страхом перед повторением.
Поводом обратиться к врачу также считается ситуация, когда дежавю стало возникать необычно часто, длится значительно дольше привычного или регулярно повторяется. Особенно важно обратить внимание на страх, тревогу, тошноту, головные боли и другие сопутствующие проявления.
Дежавю может быть связано с неврологическими заболеваниями, включая эпилепсию и энцефалопатию, а также с мигренью, опухолями мозга и приемом некоторых медикаментов. Если ощущение участилось после начала приема нового препарата, ситуацию также стоит обсудить с лечащим врачом.
Нужно ли избавляться от дежавю
Специфических способов лечения самого дежавю не существует. Если оно связано со стрессом, тревогой, физическим или эмоциональным переутомлением, можно попытаться нормализовать состояние с помощью релаксации, медитации, соблюдения режима сна и регулярных физических упражнений.
Если эти меры не помогают либо частые эпизоды начинают сами по себе вызывать страх и усиливать тревогу, рекомендуется обратиться к психологу или психиатру. При подозрении на неврологическое заболевание требуется медицинское обследование.
Таким образом, само ощущение «я уже это видел» в большинстве случаев не является патологией. Насторожиться стоит тогда, когда привычный кратковременный эпизод превращается в частое, длительное или пугающее явление — именно изменение его характера может оказаться важнее самого факта дежавю.