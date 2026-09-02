02 сентября 2026, 13:01

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Иногда во время обычного разговора, прогулки или в незнакомом месте человека внезапно охватывает странное ощущение, будто все происходящее уже когда-то случалось. Кажется знакомым буквально все — обстановка, слова, действия и даже собственные эмоции, хотя вспомнить, когда именно это было, невозможно. Что стоит за этим феноменом и всегда ли он безобиден, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое дежавю? Разновидности эффекта дежавю От «прошлых жизней» до «сбоя в матрице»: мистическое объяснение дежавю Что наука говорит о феномене дежавю Почему дежавю чаще приходит во время стресса Мнение психолога о дежавю Норма или симптом: когда стоит насторожиться Нужно ли избавляться от дежавю

Что такое дежавю?

Разновидности эффекта дежавю

Дежавизите — ощущение, что человек уже находился в конкретном месте.

Дежавекю — чувство, будто происходящее событие уже случалось.

Дежасенти — человеку кажется знакомым само эмоциональное состояние

Дежефе — уже пережитым воспринимается конкретное действие.

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

От «прошлых жизней» до «сбоя в матрице»: мистическое объяснение дежавю

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Что наука говорит о феномене дежавю

Фото: iStock/gorodenkoff

Почему дежавю чаще приходит во время стресса

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Мнение психолога о дежавю

«Дежавю — это ситуация, когда в реальности как будто бы повторяется то, что ты уже видел во сне или как будто бы ты это помнишь. С точки зрения психологии оно может возникать, когда в наше бессознательное каждый день попадает огромное количество стимулов, а внимание мы фокусируем лишь на единицах из них», — сказала она.

«Когда мы в реальности сталкиваемся с похожим стимулом, возникает ощущение, что это уже где-то было. Просто потому, что похожая картинка уже подгружена в бессознательном и лежала там», — отметила психолог.

«Процесс бессознательного не изучен. В психологии есть много феноменов, когда мы наблюдаем нечто, но не можем это объяснить. Здесь уже эзотерические науки объясняют», — резюмировала Юлия.

Норма или симптом: когда стоит насторожиться

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Нужно ли избавляться от дежавю