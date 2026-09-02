Стало известно, зачем показывать ребёнку яркие мультфильмы
Психолог Сафонова: яркие мультфильмы учат детей выражать эмоции с двух лет
Детский психолог Мария Сафонова сообщила, что яркие мультфильмы помогают детям осваивать навык правильного выражения эмоций.
В беседе с NEWS.ru специалист дала совет родителям помогать ребёнку распознавать свои чувства с ранних лет.
По словам эксперта, в первый год жизни закладываются основы детско-родительских отношений, а к трём годам формируется привязанность.
«Если же вы всё же решили ребёнку в возрасте полутора лет включить мультики, то лучше выделить это как отдельную рутину, не привязывая её, например, к питанию. Примерно с двух лет можно начинать показывать яркие мультики, в которых детей будут учить выражать свои эмоции. В этом возрасте детям важно начинать помогать распознавать свои чувства, желания и выражать их словами», — отметила Мария.Сафонова добавила, что совместный просмотр и обсуждение мультфильмов — важная часть досуга семьи. При этом мультики не заменяют взрослых, а служат лишь дополнением к воспитанию.