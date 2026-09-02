Россиянам развенчали миф о том, что комары выбирают жертву по группе крови

02 сентября 2026, 14:11

Врач Уфимцева: комары находят жертву по выдыхаемому нами углекислому газу

Фото: iStock/nechaev-kon

Вопрос о том, какую группу крови «предпочитают» комары, в популярной среде мифологизирован — решающую роль играет не группа, а суммарный «портрет» человека по летучим сигналам. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-дерматовенеролог Европейского медицинского центра (EMC) Анастасия Уфимцева.