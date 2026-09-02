Россиянам развенчали миф о том, что комары выбирают жертву по группе крови
Вопрос о том, какую группу крови «предпочитают» комары, в популярной среде мифологизирован — решающую роль играет не группа, а суммарный «портрет» человека по летучим сигналам. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-дерматовенеролог Европейского медицинского центра (EMC) Анастасия Уфимцева.
Эксперт отмечает, что группа крови может быть одним из факторов в исследованиях, но не является универсальным и единственным. По ее словам, комары ориентируются на комплекс сигналов.
На большом расстоянии их привлекает выдыхаемый углекислый газ, который помогает найти жертву. Затем они реагируют на тепловое излучение тела, а при контакте с кожей — на химические показатели: состав пота, уровень молочной кислоты, аммиака и продукты кожного микробиома. Привлекательность зависит от некоторых витаминов и добавок, средств с сильными ароматами, курения, особенностей обмена веществ (например, при диабете), а также от общей температуры тела и интенсивности потоотделения, заключила Уфимцева.
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