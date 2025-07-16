День Андрея Налива 17 июля: что запрещено делать, иначе можно остаться с пустыми карманами и заболеть, народные приметы
17 июля в народном календаре отмечается день Андрея Налива, а православные христиане вспоминают святых царственных страстотерпцев — последнюю царскую семью. Что можно и нельзя делать в торжество, какие традиции и обычаи существуют, расскажет «Радио 1».
Церковные праздники 17 июляВ Русской Православной Церкви 17 июля считается днем скорби. Более ста лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге большевики расстреляли последнюю царскую семью. Верующие почитают святых Царственных Страстотерпцев: царя Николая II, его супругу Александру, их сына Алексея и дочерей Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. Эти мученики стали символом подвига всех новомучеников и исповедников XX века.
Также в этот день вспоминают еще десять святых, среди которых преподобный Андрей Рублёв. Этот великий русский святой XV века известен благодаря своей иконе «Троица», а его мастерство признано как верующими, так и неверующими. Андрей Рублёв не только был выдающимся иконописцем, но и настоящим христианским подвижником.
Народные приметы на 17 июляВ народном календаре 17 июля называется Наливов день или день Андрея Налива. Это связано с тем, что Церковь почитает троих святых Андреев, а в полях начинают наливаться овсяные колосья. Считалось, что дождь в «андреевский» день предвещает хороший урожай, поэтому его с нетерпением ждали.
Что можно делать в день Андрея НаливаВ Наливов день принято варить овсяную кашу с маслом, чтобы угостить работников, занятых заготовкой сена, а также накормить лошадей. Считалось, что те, кто попробует такую кашу, получат силы, и жатва пройдет успешно. В день Андрея Налива лошадям давали подышать паром от вареной овсяной шелухи, чтобы они не болели в течение года. В старину незамужние девушки готовили и ели овсяный кисель, веря, что это поможет им быстрее встретить своего суженого и выйти замуж.
В этот день также было принято окуривать дом зверобоем и душицей для укрепления здоровья всех домочадцев и создания атмосферы покоя и благополучия. Веточки этих растений развешивали у порога и клали на окна в качестве защиты от неприятностей. Наливов день считается хорошим временем для визитов, но нельзя приходить с пустыми руками — обязательно нужно принести угощение, чтобы не показаться жадным. Если на улице встретится бродячая собака, её следует подкормить, так как это считается знаком удачи и благосостояния.
Что нельзя делать 17 июляВ этот день не рекомендуется начинать новые дела или строить планы, так как он считается неблагоприятным для любых начинаний. В народе такие дни называют «пустыми руками». Если всё же необходимо решить важный вопрос, лучше делать это во второй половине дня. Также не следует одалживать деньги, даже если просят о помощи, поскольку это может привести к финансовым трудностям для обеих сторон. Не рекомендуется покупать новые вещи в Наливов день, так как ни одежда, ни обувь не прослужат долго — деньги будут потрачены зря.
Кроме того, это не самый удачный день для ремонта обуви и одежды, так как это может принести неприятности, и придется долго носить старые вещи. В Наливов день не стоит ругаться и устраивать скандалы, это может привести к неприятностям. Считалось, что у человека, не умеющего сдерживать себя, может заболеть горло.