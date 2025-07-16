16 июля 2025, 08:25

Фото: iStock/Oleksandr Yuchynskyi

17 июля в народном календаре отмечается день Андрея Налива, а православные христиане вспоминают святых царственных страстотерпцев — последнюю царскую семью. Что можно и нельзя делать в торжество, какие традиции и обычаи существуют, расскажет «Радио 1».





Содержание Церковные праздники 17 июля Народные приметы на 17 июля Что можно делать в день Андрея Налива Что нельзя делать 17 июля Приметы погоды на Наливов день

Церковные праздники 17 июля

Фото: iStock/James Bostwick



Народные приметы на 17 июля

Что можно делать в день Андрея Налива

Фото: iStock/Tatiana Sviridova



Что нельзя делать 17 июля

Приметы погоды на Наливов день