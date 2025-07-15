Россиянам рассказали, что грозит за опоздание на работу из-за непогоды

15 июля 2025, 18:07

Опоздание на работу из-за непогоды может стать нарушением трудовой дисциплины

Фото: iStock/v_zaitsev

Опоздание из-за плохих погодных условий может быть нарушением трудовой дисциплины. Об этом предупредила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.





В случае, если ливень или гроза спровоцировали транспортный коллапс, начальство может признать это уважительной причиной для опоздания, отметила эксперт.





«Ключевое значение имеют предупреждение работодателя и подтверждающие доказательства (справки о ЧС, фото затопленных дорог и другие). Руководитель вправе применить дисциплинарное взыскание, но, если причина объективна и документально подтверждена, наказание можно оспорить через трудовую инспекцию или суд», — рассказала Санина в беседе с RT.

«Причиной дождей стал атмосферный фронт. По мере прогревания он обострился, сформировались мощные ячейки облачности, с которых выпали самые интенсивные осадки», — пояснила эксперт.