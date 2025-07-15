Россиянам рассказали, что грозит за опоздание на работу из-за непогоды
Опоздание на работу из-за непогоды может стать нарушением трудовой дисциплины
Опоздание из-за плохих погодных условий может быть нарушением трудовой дисциплины. Об этом предупредила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
В случае, если ливень или гроза спровоцировали транспортный коллапс, начальство может признать это уважительной причиной для опоздания, отметила эксперт.
«Ключевое значение имеют предупреждение работодателя и подтверждающие доказательства (справки о ЧС, фото затопленных дорог и другие). Руководитель вправе применить дисциплинарное взыскание, но, если причина объективна и документально подтверждена, наказание можно оспорить через трудовую инспекцию или суд», — рассказала Санина в беседе с RT.
Она уточнила, что судебная практика учитывает форс-мажорные обстоятельства. Специалист посоветовала своевременно сообщать руководству об опоздании и предоставлять фотографии с доказательством ЧС.
Ранее рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на Москву 15 июля обрушился мощный ливень.
«Причиной дождей стал атмосферный фронт. По мере прогревания он обострился, сформировались мощные ячейки облачности, с которых выпали самые интенсивные осадки», — пояснила эксперт.
Синоптик отметила, что за час дождя в некоторых районах столицы выпало 50−70 мм осадков. Больше всего пострадали районы северо-запада и северо-востока Московской области.