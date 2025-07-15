15 июля 2025, 12:38

Фото: iStock/Elena Makarenko

В народном календаре 16 июля отмечается Маков день или Стожары. Православные верующие почитают святых мучеников Мокия и Марка, а также святителя Филиппа, митрополита Московского. В Русской Православной Церкви вспоминают 30 святых, включая мучеников Диомида и Евлампия. Также 16 июля связано с перенесением мощей святителя Филиппа, великого русского подвижника XVI века. О приметах и обычаях торжества расскажет «Радио 1».





Содержание Традиции Макова дня Что нельзя делать 16 июля Приметы погоды на Маков день

Традиции Макова дня

Фото: iStock/kuzina1964



Что нельзя делать 16 июля

Фото: iStock/Albina Soleikina



Приметы погоды на Маков день