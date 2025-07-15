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Маков день 16 июля: что нельзя делать, иначе можно нажить себе врагов и потерять деньги, народные приметы

Фото: iStock/Elena Makarenko

В народном календаре 16 июля отмечается Маков день или Стожары. Православные верующие почитают святых мучеников Мокия и Марка, а также святителя Филиппа, митрополита Московского. В Русской Православной Церкви вспоминают 30 святых, включая мучеников Диомида и Евлампия. Также 16 июля связано с перенесением мощей святителя Филиппа, великого русского подвижника XVI века. О приметах и обычаях торжества расскажет «Радио 1».



Традиции Макова дня

По старинным традициям, в начале июля сеяли мак, чтобы он успел вызреть, а в некоторых регионах уже начинали сбор урожая. Семена мака использовались в кулинарии, медицине и даже для создания оберегов. Их насыпали в обувь молодожёнов, чтобы защитить от сглаза и обеспечить счастье в браке. Также маковые семена добавляли в корм для домашних птиц, чтобы улучшить яйценосность кур.

В этот день на Руси ставили сенные стога, используя для этого специальные колья — стожары, что и дало второе название празднику. Верующие обращаются с молитвами к святым Мокию и Марку в трудные моменты, считая их защитниками и помощниками в делах.
Фото: iStock/kuzina1964

Что нельзя делать 16 июля

В этот день не рекомендуется начинать новые дела, так как результаты могут разочаровать. Лучше сосредоточиться на завершении уже начатых задач. Крупные покупки, сделанные в Маков день, скорее всего, не принесут радости, и деньги могут быть потрачены впустую, поскольку новые вещи долго не прослужат.

Также не стоит отправляться в дальние поездки — в пути могут возникнуть неприятности, и велика вероятность, что придется вернуться или поездка закончится неудачно. В саду и огороде лучше избегать пересадки растений, так как они могут не прижиться и заболеть. В Маков день не следует повышать голос и ссориться, поэтому лучше держаться подальше от людей, которые могут вызвать раздражение и спровоцировать конфликт. Если вам удастся не произнести ни одного грубого слова за день, то в течение года в семье не будет скандалов.

Также не рекомендуется одалживать деньги, иначе можно нажить врагов. Должник, скорее всего, не вернет деньги вовремя или будет отдавать их частями, что непременно испортит отношения.
Фото: iStock/Albina Soleikina

Приметы погоды на Маков день

  • Если паук начал плести новую паутину, это предвещает, что в ближайшую неделю осадков не ожидается, и дни будут теплыми и солнечными.
  • Много комаров и мошек в воздухе также сулит хорошую погоду на ближайшие дни.
  • Если щавель на грядке растет сочным и высоким, это предзнаменует теплую зиму.
  • Если собака начинает рыть землю или кататься по ней, стоит приготовиться к ухудшению погоды и возможным сильным ненастьям.

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Анастасия Хохлова

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