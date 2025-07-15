Маков день 16 июля: что нельзя делать, иначе можно нажить себе врагов и потерять деньги, народные приметы
В народном календаре 16 июля отмечается Маков день или Стожары. Православные верующие почитают святых мучеников Мокия и Марка, а также святителя Филиппа, митрополита Московского. В Русской Православной Церкви вспоминают 30 святых, включая мучеников Диомида и Евлампия. Также 16 июля связано с перенесением мощей святителя Филиппа, великого русского подвижника XVI века. О приметах и обычаях торжества расскажет «Радио 1».
Традиции Макова дняПо старинным традициям, в начале июля сеяли мак, чтобы он успел вызреть, а в некоторых регионах уже начинали сбор урожая. Семена мака использовались в кулинарии, медицине и даже для создания оберегов. Их насыпали в обувь молодожёнов, чтобы защитить от сглаза и обеспечить счастье в браке. Также маковые семена добавляли в корм для домашних птиц, чтобы улучшить яйценосность кур.
В этот день на Руси ставили сенные стога, используя для этого специальные колья — стожары, что и дало второе название празднику. Верующие обращаются с молитвами к святым Мокию и Марку в трудные моменты, считая их защитниками и помощниками в делах.
Что нельзя делать 16 июляВ этот день не рекомендуется начинать новые дела, так как результаты могут разочаровать. Лучше сосредоточиться на завершении уже начатых задач. Крупные покупки, сделанные в Маков день, скорее всего, не принесут радости, и деньги могут быть потрачены впустую, поскольку новые вещи долго не прослужат.
Также не стоит отправляться в дальние поездки — в пути могут возникнуть неприятности, и велика вероятность, что придется вернуться или поездка закончится неудачно. В саду и огороде лучше избегать пересадки растений, так как они могут не прижиться и заболеть. В Маков день не следует повышать голос и ссориться, поэтому лучше держаться подальше от людей, которые могут вызвать раздражение и спровоцировать конфликт. Если вам удастся не произнести ни одного грубого слова за день, то в течение года в семье не будет скандалов.
Также не рекомендуется одалживать деньги, иначе можно нажить врагов. Должник, скорее всего, не вернет деньги вовремя или будет отдавать их частями, что непременно испортит отношения.
Приметы погоды на Маков день
- Если паук начал плести новую паутину, это предвещает, что в ближайшую неделю осадков не ожидается, и дни будут теплыми и солнечными.
- Много комаров и мошек в воздухе также сулит хорошую погоду на ближайшие дни.
- Если щавель на грядке растет сочным и высоким, это предзнаменует теплую зиму.
- Если собака начинает рыть землю или кататься по ней, стоит приготовиться к ухудшению погоды и возможным сильным ненастьям.