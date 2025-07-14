14 июля 2025, 16:55

Фото: iStock/ Dzhulbee

15 июля 2025 года — уникальная дата в астрологическом календаре. Редкое расположение планет создаст мощные энергетические потоки, способные изменить ход событий для каждого знака Зодиака. Одних ждёт головокружительный карьерный взлёт, других — судьбоносные встречи, а третьих — озарения, переворачивающие привычную жизнь. О главных астрологических тенденциях дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 20 мая) Близнецы (21 мая — 21 июня) Рак (22 июня — 22 июля) Лев (23 июля — 22 августа) Дева (23 августа — 23 сентября) Весы (24 сентября — 23 октября) Скорпион (24 октября — 22 ноября) Стрелец (23 ноября — 21 декабря) Козерог (22 декабря — 20 января) Водолей (21 января — 18 февраля) Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Овен (21 марта — 20 апреля)

Телец (21 апреля — 20 мая)

Фото: iStock/ Dzhulbee



Близнецы (21 мая — 21 июня)

Рак (22 июня — 22 июля)

Лев (23 июля — 22 августа)

Дева (23 августа — 23 сентября)

Весы (24 сентября — 23 октября)

Фото: iStock/ Dzhulbee



Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Козерог (22 декабря — 20 января)

Водолей (21 января — 18 февраля)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)