День Анны Летней 7 августа: как надолго выйти замуж и избежать проблем со здоровьем, народные приметы
7 августа православные христиане отмечают день памяти Святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Этот день почитается как церковный праздник и сопровождается рядом народных традиций и примет, которые веками передавались из поколения в поколение. О том, что можно и нельзя делать в торжество, расскажет «Радио 1».
Кто такая Святая Анна и почему ее чтятСвятая Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Иоакима. Долгое время пара не могла зачать ребенка. Согласно церковному преданию, только после того, как Иоаким уединился в пустыне и получил благую весть от ангела, Анна забеременела и родила дочь — Марию, будущую Богородицу. Это событие считается чудом, и именно поэтому Анну называют Богопраматерью — по аналогии с Богоматерью.
Анна Летняя в народном календареНа Руси 7 августа именовали Анной Летней. День считался значимым с точки зрения бытовых запретов, примет и ритуалов, особенно связанных с благосостоянием, здоровьем и отношениями. Суеверия этого дня строго соблюдались: считалось, что любое нарушение может обернуться несчастьем.
Что нельзя делать 7 августаАнна Летняя — неблагоприятный день для торговли. Продавцам запрещалось завышать цены — считалось, что они могут остаться вовсе без выручки. Покупатели, в свою очередь, не должны были торговаться: либо покупай по цене, либо уходи.
Также нежелательно:
- пересчитывать деньги после обеда — можно потерять удачу в финансах;
- давать и брать деньги в дол;
- заключать крупные сделки — лучше отложить на другой день;
- шить, пришивать пуговицы, ставить заплатки — считалось, что это привлечёт болезни и пустые хлопоты;
- особенно неблагоприятным считался укол иглой — это сулило серьезные проблемы со здоровьем.
Для женщин был особый совет: если есть подозрения в неверности супруга, не стоит обсуждать их 7 августа. Это может привести к конфликту и даже к разрыву.
Что можно и нужно делать на Анну ЛетнююАнна Летняя считалась идеальным временем для сбора грибов и приготовления овощных блюд. Особенно почиталась картошка — ее жарили, варили, использовали в пирогах. Такой стол, по поверьям, обеспечивал достаток в доме.
Также этот день — благоприятное время для:
- знакомств;
- признаний в любви;
- помолвок и свадеб. Считалось, что брак, заключённый 7 августа, будет долгим и счастливым.
В народной традиции 7 августа также считался праздником лошадей. Животным устраивали отдых, выводили на водопой, угощали лакомствами и не запрягали в телеги. Это был своеобразный «выходной» для верных помощников крестьян.
Народные приметы и прогнозыПогода в этот день считалась знаковой для прогноза на ближайшие месяцы:
- похолодание 7 августа — к ранним морозам и суровой зиме;
- теплая погода — к мягкой и снежной зиме;
- чистое звездное небо ночью — предвещает сухую осень;
- туманное утро — к дождливому сентябрю;
- весёлые воробьи — к потеплению;
- роса на траве — к скорым ливням;
- сильный ветер — к ненастью;
- резкое похолодание после жары — осень будет теплой до октября, а затем придёт холод и сырость.