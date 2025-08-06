06 августа 2025, 11:47

Фото: istockphoto / Piotr Krzeslak

7 августа православные христиане отмечают день памяти Святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Этот день почитается как церковный праздник и сопровождается рядом народных традиций и примет, которые веками передавались из поколения в поколение. О том, что можно и нельзя делать в торжество, ​расскажет «Радио 1».





Содержание Кто такая Святая Анна и почему ее чтят Анна Летняя в народном календаре Что нельзя делать 7 августа Что можно и нужно делать на Анну Летнюю Народные приметы и прогнозы

Кто такая Святая Анна и почему ее чтят

Анна Летняя в народном календаре

Что нельзя делать 7 августа

пересчитывать деньги после обеда — можно потерять удачу в финансах;

давать и брать деньги в дол;

заключать крупные сделки — лучше отложить на другой день;

шить, пришивать пуговицы, ставить заплатки — считалось, что это привлечёт болезни и пустые хлопоты;

особенно неблагоприятным считался укол иглой — это сулило серьезные проблемы со здоровьем.

Что можно и нужно делать на Анну Летнюю

знакомств;

признаний в любви;

помолвок и свадеб. Считалось, что брак, заключённый 7 августа, будет долгим и счастливым.

Народные приметы и прогнозы