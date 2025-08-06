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День Анны Летней 7 августа: как надолго выйти замуж и избежать проблем со здоровьем, народные приметы

Фото: istockphoto / Piotr Krzeslak

7 августа православные христиане отмечают день памяти Святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Этот день почитается как церковный праздник и сопровождается рядом народных традиций и примет, которые веками передавались из поколения в поколение. О том, что можно и нельзя делать в торжество, ​расскажет «Радио 1».



Кто такая Святая Анна и почему ее чтят

Святая Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Иоакима. Долгое время пара не могла зачать ребенка. Согласно церковному преданию, только после того, как Иоаким уединился в пустыне и получил благую весть от ангела, Анна забеременела и родила дочь — Марию, будущую Богородицу. Это событие считается чудом, и именно поэтому Анну называют Богопраматерью — по аналогии с Богоматерью.

Анна Летняя в народном календаре

На Руси 7 августа именовали Анной Летней. День считался значимым с точки зрения бытовых запретов, примет и ритуалов, особенно связанных с благосостоянием, здоровьем и отношениями. Суеверия этого дня строго соблюдались: считалось, что любое нарушение может обернуться несчастьем.

Что нельзя делать 7 августа

Анна Летняя — неблагоприятный день для торговли. Продавцам запрещалось завышать цены — считалось, что они могут остаться вовсе без выручки. Покупатели, в свою очередь, не должны были торговаться: либо покупай по цене, либо уходи.
Также нежелательно:
  • пересчитывать деньги после обеда — можно потерять удачу в финансах;
  • давать и брать деньги в дол;
  • заключать крупные сделки — лучше отложить на другой день;
  • шить, пришивать пуговицы, ставить заплатки — считалось, что это привлечёт болезни и пустые хлопоты;
  • особенно неблагоприятным считался укол иглой — это сулило серьезные проблемы со здоровьем.
Любые ссоры и повышенные тона — под строгим запретом. Обиды, высказанные в этот день, могли привести к серьезному разладу, вплоть до прекращения отношений.

Для женщин был особый совет: если есть подозрения в неверности супруга, не стоит обсуждать их 7 августа. Это может привести к конфликту и даже к разрыву.

Что можно и нужно делать на Анну Летнюю

Анна Летняя считалась идеальным временем для сбора грибов и приготовления овощных блюд. Особенно почиталась картошка — ее жарили, варили, использовали в пирогах. Такой стол, по поверьям, обеспечивал достаток в доме.
Также этот день — благоприятное время для:

  • знакомств;
  • признаний в любви;
  • помолвок и свадеб. Считалось, что брак, заключённый 7 августа, будет долгим и счастливым.
Верующим рекомендуется посетить храм. Если по дороге встретите нищего — подача милостыни в этот день особенно благословенна.

В народной традиции 7 августа также считался праздником лошадей. Животным устраивали отдых, выводили на водопой, угощали лакомствами и не запрягали в телеги. Это был своеобразный «выходной» для верных помощников крестьян.

Народные приметы и прогнозы

Погода в этот день считалась знаковой для прогноза на ближайшие месяцы:
  • похолодание 7 августа — к ранним морозам и суровой зиме;
  • теплая погода — к мягкой и снежной зиме;
  • чистое звездное небо ночью — предвещает сухую осень;
  • туманное утро — к дождливому сентябрю;
  • весёлые воробьи — к потеплению;
  • роса на траве — к скорым ливням;
  • сильный ветер — к ненастью;
  • резкое похолодание после жары — осень будет теплой до октября, а затем придёт холод и сырость.
Дайана Хусинова

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