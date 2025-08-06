Историческая находка: документы раскрыли детали первой официальной ёлки в Кемерове
Первую рождественскую ёлку в селе Усть-Исктимском Кузнецкого уезда (в Щеглове) установили 28 декабря 1899 года (по новому стилю — 9 января 1900 года). Об этом сообщил историк Александр Коновалов в своих социальных сетях.
Согласно архивным данным, инициатором установки ёлки стал местный крестьянский начальник. Финансовую помощь для её организации оказали разные люди.
«На ёлке дети исполняли хоровые детские песни, читали стихотворения, а в завершение им были показаны картины волшебного фонаря», — сообщает издание «Сибдепо».Ребятишкам подарили книги, мальчикам — ситец для рубашек, девочкам — ситец для платьев.