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Историческая находка: документы раскрыли детали первой официальной ёлки в Кемерове

Фото: istockphoto / Ksenia Guzeeva

Первую рождественскую ёлку в селе Усть-Исктимском Кузнецкого уезда (в Щеглове) установили 28 декабря 1899 года (по новому стилю — 9 января 1900 года). Об этом сообщил историк Александр Коновалов в своих социальных сетях.



Согласно архивным данным, инициатором установки ёлки стал местный крестьянский начальник. Финансовую помощь для её организации оказали разные люди.

«На ёлке дети исполняли хоровые детские песни, читали стихотворения, а в завершение им были показаны картины волшебного фонаря», — сообщает издание «Сибдепо».
Ребятишкам подарили книги, мальчикам — ситец для рубашек, девочкам — ситец для платьев.
Анастасия Хохлова

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