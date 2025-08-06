Историческая находка: документы раскрыли детали первой официальной ёлки в Кемерове

06 августа 2025, 10:32

Фото: istockphoto / Ksenia Guzeeva

Первую рождественскую ёлку в селе Усть-Исктимском Кузнецкого уезда (в Щеглове) установили 28 декабря 1899 года (по новому стилю — 9 января 1900 года). Об этом сообщил историк Александр Коновалов в своих социальных сетях.





Согласно архивным данным, инициатором установки ёлки стал местный крестьянский начальник. Финансовую помощь для её организации оказали разные люди.





«На ёлке дети исполняли хоровые детские песни, читали стихотворения, а в завершение им были показаны картины волшебного фонаря», — сообщает издание «Сибдепо».

