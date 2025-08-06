Аккаунт сооснователя Telegram Павла Дурова был временно недоступен в мессенджере
Личный аккаунт сооснователя Telegram Павла Дурова оказался удален в мессенджере. Через некоторое время доступ к нему вновь вернулся. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.
В определенный момент при попытке перехода на профили Дурова (@monk и @crow) стало отображаться уведомление об отсутствии пользователя. Причина инцидента неизвестна. По некоторым предположениям, какой-то взломщик мог получить доступ к аккаунтам через спам-коды и инициировать удаление.
В то же время два официальных канала Дурова на русском и английском языках продолжали работать в штатном режиме. На момент публикации новости сам «пострадавший» не прокомментировал ситуацию.
Позднее выяснилось, что доступ к личному аккаунту Дурова был полностью восстановлен. Галочка верификации на нем также есть.
Ранее сообщалось, что четверо мужчин погибли из-за взрыва в Куркинском районе Тульской области. Трагедия произошла вечером 5 августа возле частного дома. Предварительно, причиной их смерти стала детонация взрывного устройства.
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