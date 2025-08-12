«Матка плачет кровавыми слезами»: Гинеколог раскрыла особенность женского организма

12 августа 2025, 11:07

Гинеколог Ерофеева: женщины тяжело переживают месячные из-за гормонов

Фото: istock / Tatiana Buzmakova

Зачастую женщины во время менструации испытывают непреодолимые боли, и кажется, что в организме что-то не так.





Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» объяснила, что плохое самочувствие женщин во время менструации связано с гормональным циклом.





«Месячные свидетельствуют о том, что оплодотворения у женщины не произошло. Женский организм был готов, выработал яйцеклетку и потратил массу ресурсов на это, а оплодотворение так и не случилось. То есть, говоря словами моих педагогов по акушерству и гинекологии, это "матка плачет кровавыми слезами" о том, что оплодотворение не произошло и беременность не случилась», — рассказала эксперт.

«В первой половине цикла у женщины больше энергии, а вторая половина — это подготовительные работы организма, в которых превалирует прогестерон. Женщина хуже переносит именно эту фазу, потому что мощная слизистая оболочка матки, которая готова была принять оплодотворенную яйцеклетку», — объяснили гинеколог.