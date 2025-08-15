15 августа 2025, 12:55

Фото: istockphoto /alex_ugalek

16 августа 2025 года — особый день в народном календаре, связанный с традициями, поверьями и природными наблюдениями. В старину эту дату называли «Антон Вихревей» или «Исакий Малинник», связывая её с ветрами и последними летними днями. О традициях и приметах торжества расскажет «Радио 1».







День Антона Вихровея: история праздника

Фото: istockphoto /Gilitukha



Что нельзя делать в День Антона Вихровея:

Запрещалось работать в поле — верили, что ветер может разнести урожай или наслать беду.

Нельзя было ругаться и сквернословить, иначе вихри принесут в дом раздоры.

Следовало избегать дальних поездок, особенно по воде, чтобы не попасть в бурю.

Не стоило оставлять окна и двери открытыми, чтобы не впустить нечистую силу, которая летит с ветром.

Что можно делать 16 августа