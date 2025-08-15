День Антона Вихровея 16 августа: как избежать раздоров в семье и уберечь дом от нечистой силы, народные приметы
16 августа 2025 года — особый день в народном календаре, связанный с традициями, поверьями и природными наблюдениями. В старину эту дату называли «Антон Вихревей» или «Исакий Малинник», связывая её с ветрами и последними летними днями. О традициях и приметах торжества расскажет «Радио 1».
День Антона Вихровея: история праздникаИстория праздника уходит корнями в христианские традиции: святой Антоний, живший в XI–XII веках, был известен своим аскетизмом и чудесами, а на Руси его имя связали с вихрями, так как в этот период часто начинались сильные ветра.
Традиционно в этот день люди наблюдали за направлением ветра: если он дул с юга — ждали снежную зиму, а если с севера — холодную, но сухую. Также считалось, что какая погода стоит 16 августа, такой будет и осень. Крестьяне старались не выходить в поле без особой нужды, чтобы не навлечь на себя несчастье, а также не начинали важных дел, особенно связанных с водой — купание в реках и озерах считалось опасным, так как водяной мог утащить на дно.
Что нельзя делать в День Антона Вихровея:
- Запрещалось работать в поле — верили, что ветер может разнести урожай или наслать беду.
- Нельзя было ругаться и сквернословить, иначе вихри принесут в дом раздоры.
- Следовало избегать дальних поездок, особенно по воде, чтобы не попасть в бурю.
- Не стоило оставлять окна и двери открытыми, чтобы не впустить нечистую силу, которая летит с ветром.