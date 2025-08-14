Степан Сеновал 15 августа: как уберечься от недугов и сохранить финансы, народные приметы
15 августа православная церковь отмечает перенесение мощей святого архидиакона и первомученика Стефана из Иерусалима в Константинополь. В народном календаре этот день известен как Степан Сеновал. Праздник объединяет церковные воспоминания и сельские традиции, дошедшие до наших дней. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
История святого СтефанаСтефан был старшим из семи диаконов, выбранных апостолами для помощи церкви. Он проповедовал в Иерусалиме, совершал чудеса и заботился о бедных, сиротах и вдовах. Его деятельность вызывала недовольство фарисеев. На суде в синедрионе Стефан обличал иудеев в убийстве пророков и отступничестве от Бога. Он засвидетельствовал видение раскрытых небес и Христа, стоящего одесную Господа. Разъярённая толпа вывела его за город и забила камнями. Даже умирая, святой молился за своих гонителей.
Стефан стал первым мучеником в истории христианства. Его тело тайно похоронил учитель закона Гамалиил, впоследствии принявший христианство. В 415 году мощи святого были обретены и перенесены в Иерусалим, а позже — в Константинополь, где их поместили в храм, освящённый в его честь.
Традиции Степанова дня на РусиВ народной культуре 15 августа называли Степан Сеновал. К этому времени завершался сенокос, и крестьяне складывали сено в стога. Окончание работ отмечали благодарственными молитвами и деревенскими гуляньями. Святого Стефана считали покровителем лошадей. В этот день животных освобождали от работы, кормили, купали, расчесывали и украшали лентами. Считалось полезным «поить через серебро»: опустив монету в воду, давали лошадям напиться, а потом хранили монету в конюшне как оберег.
Особое место занимало плетение «степанова венка» из 12 видов трав и цветов. Его устанавливали в красном углу дома. Травы из венка использовали для отваров в случае болезни.
Что нельзя делать 15 августаПраздник приходится на Успенский пост, поэтому верующие воздерживаются от мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц. Пост — время духовного очищения, поэтому не рекомендуется устраивать шумные застолья и развлекательные мероприятия.
По поверью, в этот день нельзя:
- выполнять тяжёлую физическую работу — к болезням;
- обижать животных, особенно лошадей — к бедам и недугам;
- рассказывать страшные истории — к несчастьям;
- брать и давать деньги в долг — к финансовым потерям;
- девушкам заводить кошек — к неудачам в личной жизни.
Что можно делать в праздник15 августа — середина месяца, когда дни убывают, а ночи становятся холоднее. В это время люди активно готовились к приближающейся зиме, совмещая практические дела с духовными традициями.
- Сбор урожая — особое значение придавалось плодам, собранным в этот день, так как считалось, что они дольше сохраняют свежесть;
- семейные встречи — праздник объединял родных за общим столом, подчеркивая ценность домашнего очага;
- помощь ближним — добрые дела верили не только в поддержку нуждающихся, но и в обретение душевной гармонии;
- религиозные обряды — время Успенского поста сопровождалось молитвами и посещением храмов;
- освящение даров природы — по славянскому обычаю, в церковь приносили луговые травы, колосья и плоды, из которых затем создавали обереги для защиты дома.
Народные приметы 15 августаПогода в этот день считалась предвестником сентября.
- Дождь — к богатому урожаю картофеля и защите от лесных пожаров;
- кошка царапает стену — к смене погоды;
- овцы стоят головами друг к другу — к грозе;
- северо-восточный ветер — плохой урожай зерновых;
- паук плетёт паутину — к дождю;
- лягушки громко квакают — к ливням, если замолкают вечером — к утренним заморозкам.