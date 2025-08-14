14 августа 2025, 10:35

Фото: istockphoto / alex_ugalek

15 августа православная церковь отмечает перенесение мощей святого архидиакона и первомученика Стефана из Иерусалима в Константинополь. В народном календаре этот день известен как Степан Сеновал. Праздник объединяет церковные воспоминания и сельские традиции, дошедшие до наших дней. О том, что можно и нельзя ​делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание История святого Стефана Традиции Степанова дня на Руси Что нельзя делать 15 августа Что можно делать в праздник Народные приметы 15 августа

История святого Стефана

Традиции Степанова дня на Руси

Что нельзя делать 15 августа

выполнять тяжёлую физическую работу — к болезням;

обижать животных, особенно лошадей — к бедам и недугам;

рассказывать страшные истории — к несчастьям;

брать и давать деньги в долг — к финансовым потерям;

девушкам заводить кошек — к неудачам в личной жизни.

Что можно делать в праздник

Сбор урожая — особое значение придавалось плодам, собранным в этот день, так как считалось, что они дольше сохраняют свежесть;

семейные встречи — праздник объединял родных за общим столом, подчеркивая ценность домашнего очага;

помощь ближним — добрые дела верили не только в поддержку нуждающихся, но и в обретение душевной гармонии;

религиозные обряды — время Успенского поста сопровождалось молитвами и посещением храмов;

освящение даров природы — по славянскому обычаю, в церковь приносили луговые травы, колосья и плоды, из которых затем создавали обереги для защиты дома.

Народные приметы 15 августа

Дождь — к богатому урожаю картофеля и защите от лесных пожаров;

кошка царапает стену — к смене погоды;

овцы стоят головами друг к другу — к грозе;

северо-восточный ветер — плохой урожай зерновых;

паук плетёт паутину — к дождю;