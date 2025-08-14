Врач назвала ранние признаки рассеянного склероза
Демьяновская: слабость в пальцах может указывать на рассеянный склероз
Необъяснимая слабость в пальцах рук может являться ранним проявлением рассеянного склероза. Об этом рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Часто слабость в пальцах сопровождается нарушением речи и зрения, снижением точности движений, а также повышенной утомляемостью, отметила специалист.
«При рассеянном склерозе нередко наблюдаются различные зрительные расстройства: от размытости видимых предметов до дискомфорта при попытке перевести взгляд. Также характерны неустойчивость при ходьбе и связанные с нею периодические приступы головокружения», — предупредила Демьяновская в беседе с «Известиями».
Она добавила, что иногда могут появляться ухудшение памяти и замедление мыслительных процессов.
При появлении подобных симптомов Демьяновская посоветовала обратиться к врачу, которые проведут необходимую диагностику.
