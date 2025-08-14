Врач назвала ранние признаки рассеянного склероза

14 августа 2025, 18:31

Демьяновская: слабость в пальцах может указывать на рассеянный склероз

Фото: iStock/mi-viri

Необъяснимая слабость в пальцах рук может являться ранним проявлением рассеянного склероза. Об этом рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.





Часто слабость в пальцах сопровождается нарушением речи и зрения, снижением точности движений, а также повышенной утомляемостью, отметила специалист.





«При рассеянном склерозе нередко наблюдаются различные зрительные расстройства: от размытости видимых предметов до дискомфорта при попытке перевести взгляд. Также характерны неустойчивость при ходьбе и связанные с нею периодические приступы головокружения», — предупредила Демьяновская в беседе с «Известиями».

«Если говорить про ИБС, то жара увеличивает нагрузку на сердце, возрастает потребность в кислороде. А при суженных сосудах возможна стенокардия или даже инфаркт. Симптомы: давящая боль за грудиной, одышка, холодный пот», — пояснил кардиолог.