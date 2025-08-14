Достижения.рф

Врач назвала ранние признаки рассеянного склероза

Демьяновская: слабость в пальцах может указывать на рассеянный склероз
Необъяснимая слабость в пальцах рук может являться ранним проявлением рассеянного склероза. Об этом рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.



Часто слабость в пальцах сопровождается нарушением речи и зрения, снижением точности движений, а также повышенной утомляемостью, отметила специалист.

«При рассеянном склерозе нередко наблюдаются различные зрительные расстройства: от размытости видимых предметов до дискомфорта при попытке перевести взгляд. Также характерны неустойчивость при ходьбе и связанные с нею периодические приступы головокружения», — предупредила Демьяновская в беседе с «Известиями».

Она добавила, что иногда могут появляться ухудшение памяти и замедление мыслительных процессов.

При появлении подобных симптомов Демьяновская посоветовала обратиться к врачу, которые проведут необходимую диагностику.

В свою очередь врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов рассказал «Газете.Ru», что учащённое, неровное сердцебиение в жару может указывать на ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию или гипотонию, а также сердечную недостаточность.

«Если говорить про ИБС, то жара увеличивает нагрузку на сердце, возрастает потребность в кислороде. А при суженных сосудах возможна стенокардия или даже инфаркт. Симптомы: давящая боль за грудиной, одышка, холодный пот», — пояснил кардиолог.

При сердечной недостаточности в жаркую погоду сердце не справляется с нагрузкой. Тогда появляется одышка, отёки ног и учащённый пульс даже в состоянии покоя.

При учащённом сердцебиении Вечтомов посоветовал сделать ЭКГ, Холтер, УЗИ сердца, проверить щитовидную железу и электролиты крови.
