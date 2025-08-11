Стрельцы обретут счастье, Козерогам следует прислушаться к снам: гороскоп с 11 по 17 августа для всех знаков зодиака

11 августа 2025, 12:17

Фото: istockphoto /Thanumporn Thongkongkaew

В этом месяце звезды предсказывают множество возможностей для каждого знака зодиака. Овнам стоит смело планировать и реализовывать свои идеи, Тельцам — активно двигаться к целям, а Близнецам — отстаивать свои убеждения с дипломатией. О том, что звезды готовят именно для вас, в беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.