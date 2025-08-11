Стрельцы обретут счастье, Козерогам следует прислушаться к снам: гороскоп с 11 по 17 августа для всех знаков зодиака
В этом месяце звезды предсказывают множество возможностей для каждого знака зодиака. Овнам стоит смело планировать и реализовывать свои идеи, Тельцам — активно двигаться к целям, а Близнецам — отстаивать свои убеждения с дипломатией. О том, что звезды готовят именно для вас, в беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В деловой сфере благоприятно оказывать помощь и поддержу, быть отзывчивыми и справедливыми. В любви важно сделать правильный выбор, не обольщаться туманными перспективами. Желательно отдать предпочтение искренности, честности и благородству. В сфере здоровья хорошо слушать звуки природы, например, щебетание птиц, шум моря или расслабляющую и спокойную музыку.
У Овна отличный период для планирования и реализации проектов. Ему надо верить в себя и быть жизнерадостным.
Телец многое успеет и его инициативу поддержат. У него будет хорошее самочувствие и стремление к физической активности.
Близнецам надо отстоять свою точку зрения дипломатично и вежливо. Важно не наговорить лишнего.
У Рака неожиданно наступят перемены в личной жизни. Новизна и оригинальность происходящего пробудят романтику.
У Льва запоминающийся позитивный период. Он накопит много новых и приятных впечатлений.
Дева легко преодолеет все препятствия и достигнет своих целей. События её приятно удивят и обрадуют.
Весы ощутят рост своего авторитета и влияния. К ним проявят благосклонность. Обстоятельства сложатся удачно.
Скорпиону надо самому себе поднимать самооценку, себя похвалить за свои достижения и с оптимизмом смотреть в будущее.
Стрельца ощущение состоявшейся жизни и перемены сделают счастливее. Новые перспективы и возможности обрадуют.
Козерогу надо обратить внимание на свои сны. Они будут вещими, их нужно разгадать. Важно прислушаться к интуиции.
Водолею полезно навести порядок дома и на рабочем месте. Важно полноценно отдыхать и выспаться.
Рыбам надо внимательно относиться к новым предложениям. Необходимо обратить внимание на практическую пользу и реальную реализацию планов.
