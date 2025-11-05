День Арефы 6 ноября: как не привлечь финансовые трудности и излечиться от болезней, народные приметы

05 ноября 2025, 11:50

6 ноября 2025 года православные христиане отмечают День Арефы, который также известен как Светец. День посвящен молитвам перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — символом утешения, исцеления и защиты от болезней. О том, что можно и нельзя делать в этот праздник, расскажет «Радио 1».





Содержание История и значение праздника Дня Арефы 6 ноября Что можно делать 6 ноября Что нельзя делать в День Арефы Народные приметы 6 ноября: какой будет зима

История и значение праздника Дня Арефы 6 ноября

Что можно делать 6 ноября

Что нельзя делать в День Арефы

нельзя мерить чужую обувь. Считалось, что так можно перенять болезни и несчастья её владельца;

не разрешалось давать деньги в долг или брать взаймы. Это сулило финансовые трудности на весь год;

запрещалось разбивать посуду и зеркала. Случайная поломка предвещала беду или болезнь в доме. Если зеркало всё же разбилось, нужно было собрать осколки, поставить семь зажжённых свечей, трижды обойти их против часовой стрелки и вынести осколки подальше от жилья;

не стоило сплетничать и ссориться. Любой конфликт в этот день мог перерасти в долгую вражду;

запрещалось жаловаться на холод или плохую погоду. По поверью, это вызывало ещё более суровые морозы.

девушкам не рекомендовалось проводить день в одиночестве. Считалось, что это отсрочит замужество;

не принимали угощения и подарки от людей противоположного пола. Это могло означать приворот или попытку навести порчу;

нельзя прогонять собак со двора, особенно белых. Белый пёс считался вестником благополучия и достатка;

Народные приметы 6 ноября: какой будет зима