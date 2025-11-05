День Арефы 6 ноября: как не привлечь финансовые трудности и излечиться от болезней, народные приметы
6 ноября 2025 года православные христиане отмечают День Арефы, который также известен как Светец. День посвящен молитвам перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — символом утешения, исцеления и защиты от болезней. О том, что можно и нельзя делать в этот праздник, расскажет «Радио 1».
История и значение праздника Дня Арефы 6 ноябряДень Арефы, или праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», имеет глубокие исторические корни: в 1688 году произошло чудесное исцеление женщины по имени Евфимия — родной сестры патриарха Иоакима. Она страдала от тяжелой болезни, которую врачи считали неизлечимой. После искренней молитвы Богородице, Евфимия услышала голос, направивший её к иконе Божией Матери в храме Преображения. Поклонившись святому образу, женщина исцелилась.
С тех пор икона «Всех скорбящих Радость» стала одной из самых почитаемых святынь Русской православной церкви. Люди обращаются к ней в поисках утешения, поддержки и защиты от недугов. Праздник символизирует заступничество Божией Матери и веру в помощь в трудные времена.
Название «Светец» день получил потому, что именно 6 ноября на Руси девушки начинали зимние посиделки при свете лучины — занимались рукоделием, общались, делились историями и поддерживали тепло домашнего очага.
Что можно делать 6 ноябряВ народной традиции 6 ноября считался днём духовного очищения и мирного труда. Утро начинали с молитвы перед иконой «Всех скорбящих Радость». Верующие посещали храм, прося у Богородицы исцеления от недугов, утешения в печалях и внутреннего спокойствия. Считалось, что молитва, произнесённая в День Арефы, обладает особой силой и помогает обрести гармонию души.
После церковной службы приступали к повседневным делам. Женщины занимались рукоделием при свете свечей или лучины — шили, пряли, вышивали. Эти занятия воспринимались не только как работа, но и как способ сосредоточиться, очистить мысли и настроиться на зиму.
Вечером собиралась вся семья. На стол ставили узвар из сухофруктов с мёдом — напиток, укрепляющий здоровье и помогающий легче переносить холода. За ужином рассказывали истории и даже страшные сказания — считалось, что так можно отпугнуть злые силы.
День также считался благоприятным для сделок с недвижимостью. Любые купли-продажи, совершённые 6 ноября, по народным поверьям, приносили удачу обеим сторонам. Кроме того, в этот день было принято проверять запасы на зиму, наводить порядок в кладовках и ставить в порядок заготовки.
Что нельзя делать в День АрефыНародная традиция содержит целый ряд запретов и предостережений, связанных с этим днём:
- нельзя мерить чужую обувь. Считалось, что так можно перенять болезни и несчастья её владельца;
- не разрешалось давать деньги в долг или брать взаймы. Это сулило финансовые трудности на весь год;
- запрещалось разбивать посуду и зеркала. Случайная поломка предвещала беду или болезнь в доме. Если зеркало всё же разбилось, нужно было собрать осколки, поставить семь зажжённых свечей, трижды обойти их против часовой стрелки и вынести осколки подальше от жилья;
- не стоило сплетничать и ссориться. Любой конфликт в этот день мог перерасти в долгую вражду;
- запрещалось жаловаться на холод или плохую погоду. По поверью, это вызывало ещё более суровые морозы.
- девушкам не рекомендовалось проводить день в одиночестве. Считалось, что это отсрочит замужество;
- не принимали угощения и подарки от людей противоположного пола. Это могло означать приворот или попытку навести порчу;
- нельзя прогонять собак со двора, особенно белых. Белый пёс считался вестником благополучия и достатка;
Народные приметы 6 ноября: какой будет зимаНаши предки внимательно следили за природой в этот день, чтобы предсказать погоду и урожай.
- Снег 6 ноября — к мягкой и снежной зиме;
- снег на замёрзшую землю — к хорошему урожаю хлеба.
- ясное утро — к скорым морозам, утренний туман — к потеплению;
- северный ветер сулил метели и суровую зиму, южный — оттепель в конце ноября;
- чирикающие воробьи — к ясным и тёплым дням;
- высокие облака — к сухой погоде;
- много звёзд на небе — к утренним заморозкам;
- поведение животных также служило природным барометром;
- вороны, собирающиеся в стаи, предвещали снегопад;
- собака с густой шерстью после линьки — к холодной зиме;
- трещащая лучина или потрескивание дров в печи — к приближению морозов.