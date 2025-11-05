Алла Пугачева может потерять право на товарный знак «Кристина» в России

05 ноября 2025, 06:51

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Народная артистка СССР Алла Пугачева рискует потерять права на товарный знак «Кристина» в России, если не предпримет необходимых действий до апреля 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости после изучения электронной базы Роспатента.