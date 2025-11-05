Алла Пугачева может потерять право на товарный знак «Кристина» в России
Народная артистка СССР Алла Пугачева рискует потерять права на товарный знак «Кристина» в России, если не предпримет необходимых действий до апреля 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости после изучения электронной базы Роспатента.
Изначально бренд зарегистрирован в честь дочери певицы Кристины Орбакайте ещё в 1997 году. Последний раз он продлевался до 25 апреля 2026 года.
На сегодняшний день под этим товарным знаком разрешалось производство и продажа одежды, головных уборов, игрушек, напитков (включая алкогольные), табачных изделий. Кроме того, бренд давал право на организацию досуга, предоставление туристических и образовательных услуг.
Певице или ее представителю необходимо продлить срок действия исключительного права. В противном случае товарный знак «Кристина» может перейти в разряд свободных.
Читайте также: