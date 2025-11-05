В Новокузнецке начали устанавливать новогоднюю ёлку
В Новокузнецке Кемеровской области приступили к установке новогодней ёлки. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на очевидцев.
По данным издания, на одной из городских площадей установили временные ограждения, за которыми уже стоит свежий каркас, где в ближайшее время появится новогодняя ёлка.
Тем временем в столице в Музее Победы с 20 декабря по 9 января будут проводить для детей интерактивную программу «Елка Победы». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«Музей Победы пригласит юных гостей на «Елку Победы». Интерактивная игра пройдет в музее на Поклонной горе с 20 декабря 2025 по 9 января 2026 года. На протяжении многих лет эта музейная программа считается лучшим новогодним представлением Москвы», — говорится в материале.
В программе смогут принять участие дети от 6 до 13 лет. Мероприятие будет длиться 1,5 часа. За это время участники отправятся в путешествие во времени для спасения Снегурочки в 1941 год, где им предстоит восстановить архивную пленку и зажечь новогоднюю ёлку. В праздника все гости получат тематические подарки.