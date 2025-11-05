В Новокузнецке начали устанавливать новогоднюю ёлку

05 ноября 2025, 08:38

Фото: iStock/zlyka2008

В Новокузнецке Кемеровской области приступили к установке новогодней ёлки. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на очевидцев.





По данным издания, на одной из городских площадей установили временные ограждения, за которыми уже стоит свежий каркас, где в ближайшее время появится новогодняя ёлка.



Тем временем в столице в Музее Победы с 20 декабря по 9 января будут проводить для детей интерактивную программу «Елка Победы». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.





«Музей Победы пригласит юных гостей на «Елку Победы». Интерактивная игра пройдет в музее на Поклонной горе с 20 декабря 2025 по 9 января 2026 года. На протяжении многих лет эта музейная программа считается лучшим новогодним представлением Москвы», — говорится в материале.