«Я подумаю об этом завтра»: метод Скарлетт О’Хары поможет легко вернуться на работу после выходных
Психолог Кичаев: настроиться на работу после выходных поможет хороший отдых
Переключение внимания с важных рабочих задач поможет хорошо отдохнуть и сделать продуктивным возвращение на работу после длительных выходных. Об этом рассказал психолог Александр Кичаев.
Напомним, россияне отдыхали со 2 по 4 ноября включительно. Из-за этого на текущей неделе будет всего три рабочих дня.
«Нужно, как героиня Скарлетт, сказать себе: "Я подумаю об этом завтра". То есть, как только приходит мысль о работе, что у меня там что-то не сделано, отчёт не доделан, нужно запланировать встречу, сразу себе эту мысль отбросить: "Я подумаю об этом утром"», — сказал Кичаев в разговоре с Life.ru.
Таким образом, по его словам, утро рабочего дня станет комфортным для вхождения в обыденный ритм после длительных выходных.
Психолог также посоветовал придумать ключевую фразу, в которой будет идти речь о заслуженном отдыхе во время выходных. Он призвал наслаждаться ощущением расслабленности. Кроме того, в нерабочие дни можно провести активно, например, сходить в поход или прыгнуть с парашютом.
О работе в это время думать не стоит, заключил Кичаев.