«Я подумаю об этом завтра»: метод Скарлетт О’Хары поможет легко вернуться на работу после выходных

05 ноября 2025, 10:40

Психолог Кичаев: настроиться на работу после выходных поможет хороший отдых

Фото: iStock/fizkes

Переключение внимания с важных рабочих задач поможет хорошо отдохнуть и сделать продуктивным возвращение на работу после длительных выходных. Об этом рассказал психолог Александр Кичаев.





Напомним, россияне отдыхали со 2 по 4 ноября включительно. Из-за этого на текущей неделе будет всего три рабочих дня.





«Нужно, как героиня Скарлетт, сказать себе: "Я подумаю об этом завтра". То есть, как только приходит мысль о работе, что у меня там что-то не сделано, отчёт не доделан, нужно запланировать встречу, сразу себе эту мысль отбросить: "Я подумаю об этом утром"», — сказал Кичаев в разговоре с Life.ru.