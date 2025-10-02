02 октября 2025, 15:47

Фото: istockphoto / Smileus

3 октября православная церковь чтит память великомученика Евстафия, жившего в I веке в Римской империи. В народе этот день получил название Астафий Ветряк и был связан с осенним ветром, который, по поверьям, уносит беды и открывает путь к обновлению. О том, что можно и нельзя делать в торжество, расскажет «Радио 1».





Содержание Какой церковный праздник отмечают 3 октября История и значение народного праздника Астафий Ветряк Что нельзя делать 3 октября Народные приметы на Астафия Ветряка

Какой церковный праздник отмечают 3 октября

История и значение народного праздника Астафий Ветряк

Что нельзя делать 3 октября

молодым девушкам не рекомендовалось выходить из дома, чтобы ветер не «унес» их красоту;

нельзя пересчитывать мелкие деньги — это отпугнет богатство;

не покупали новое белье, посуду и мелкие бытовые вещи — вещи быстро портились;

не возвращали пустыми сумки, посуду или кухонную утварь — к бедности;

запрещалось стряхивать воду с рук — можно заболеть;

не делали и не принимали подарки (кроме денег) — считалось, что это приведет к ссорам.

Народные приметы на Астафия Ветряка