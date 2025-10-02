День Астафия Ветряка 3 октября: как не отпугнуть богатство и сохранить красоту, народные приметы
3 октября православная церковь чтит память великомученика Евстафия, жившего в I веке в Римской империи. В народе этот день получил название Астафий Ветряк и был связан с осенним ветром, который, по поверьям, уносит беды и открывает путь к обновлению. О том, что можно и нельзя делать в торжество, расскажет «Радио 1».
Какой церковный праздник отмечают 3 октябряЕжегодно 3 октября в православном календаре вспоминают великомученика Евстафия, жившего в I веке в Римской империи. До крещения он носил имя Плакида и был известным военачальником при императорах Тите и Траяне. Прославился не только военной доблестью, но и милосердием, помогая бедным и обездоленным. По преданию, во время охоты Плакида увидел между рогами оленя сияющий крест с образом Спасителя и услышал слова: «Я — Иисус, пришедший спасти людей». После этого видения он обратился к христианской вере. Вместе с женой и детьми принял крещение и получил новое имя — Евстафий.
Однако семья подверглась тяжелым испытаниям: разбойники похитили жену, а звери разлучили родителей с детьми. Спустя годы судьба свела их вновь — Евстафий вернулся на военную службу и неожиданно встретил родных. Позднее император Адриан потребовал от Евстафия отречься от Христа и принести жертвы языческим богам. Святой отказался, за что вместе с женой Феопистией и сыновьями был подвергнут мученической казни. Тела святых остались невредимыми, а их лица сияли, что стало свидетельством веры и чуда.
История и значение народного праздника Астафий ВетрякВ народном календаре 3 октября известно как Астафий Ветряк. С этим днем связывали перемены в природе и жизни: считалось, что осенний ветер уносит беды и открывает дорогу обновлениям.
В деревнях дата символизировала переход к зимнему укладу. Мужчины удобряли поля навозом для будущего урожая, женщины проветривали одежду и постель, полагая, что ветер выдувает болезни и несчастья. В домах в этот день мыли окна и зеркала со святой водой, окуривали жилище полынью, зверобоем или можжевельником. Вечером обязательно зажигали свечи для защиты от нечистой силы.
Особое значение имели ветряные мельницы: в этот день начинался помол зерна нового урожая, поэтому 3 октября также считали праздником мельников.
Что нельзя делать 3 октябряС Астафием Ветряком в народе связывали множество запретов. Считалось, что ветер в этот день обладает особой силой, а нарушение традиций может привлечь несчастья.
Главные запреты 3 октября:
- молодым девушкам не рекомендовалось выходить из дома, чтобы ветер не «унес» их красоту;
- нельзя пересчитывать мелкие деньги — это отпугнет богатство;
- не покупали новое белье, посуду и мелкие бытовые вещи — вещи быстро портились;
- не возвращали пустыми сумки, посуду или кухонную утварь — к бедности;
- запрещалось стряхивать воду с рук — можно заболеть;
- не делали и не принимали подарки (кроме денег) — считалось, что это приведет к ссорам.
Народные приметы на Астафия ВетрякаПриметы на 3 октября помогали предкам строить прогнозы на предстоящую зиму:
- если с клена и березы листья опадают неравномерно — ждали суровой зимы;
- туманное утро — к теплой осени и позднему снегу;
- сухая погода — к малоснежной зиме;
- низко расположенные шишки на елях — к ранним морозам, высоко — к холодам весной.