В Кемерове увеличат число рейсов троллейбуса № 12 и трамвая № 10

02 октября 2025, 13:23

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Кемерове увеличат количество рейсов троллейбуса № 12 и трамвая № 10 из-за открытия движения по Кузбасскому мосту. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию региона.





Отмечается, что уже с 6 октября троллейбус № 12 будет осуществлять 14 рейсов в день, а по трамвай № 10 — 12 рейсов.





«Помимо этого, временный троллейбусный маршрут № 10 будет закрыт, а маршруты автобусов № 171Э и № 179Э изменятся», — говорится в материале.

«Сегодня вечером изменится движение поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. После 23:30 четверга, пятницы и субботы до 5:30 следующего дня на участке от «Савеловской» до «Бескудниково» поезда в обе стороны будут ходить по одному пути», — говорится в материале.