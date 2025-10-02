В Кемерове увеличат число рейсов троллейбуса № 12 и трамвая № 10
В Кемерове увеличат количество рейсов троллейбуса № 12 и трамвая № 10 из-за открытия движения по Кузбасскому мосту. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию региона.
Отмечается, что уже с 6 октября троллейбус № 12 будет осуществлять 14 рейсов в день, а по трамвай № 10 — 12 рейсов.
«Помимо этого, временный троллейбусный маршрут № 10 будет закрыт, а маршруты автобусов № 171Э и № 179Э изменятся», — говорится в материале.
Напомним, в Кемерове в ночь на 5 октября откроют движение по Кузбасскому мосту. Движение возобновят по пяти полосам, при этом шестая пока закрыта для проведения работ по установке ограждения.
Тем временем со 2 по 5 октября будет изменён график движения поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) и аэроэкспрессов в Шереметьево. Об этом сообщает Агентство городских Новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Сегодня вечером изменится движение поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. После 23:30 четверга, пятницы и субботы до 5:30 следующего дня на участке от «Савеловской» до «Бескудниково» поезда в обе стороны будут ходить по одному пути», — говорится в материале.
Кроме того, на Белорусском направлении после 22:00 увеличатся интервалы движения до 30–40 минут. А на Савеловском направлении после 19:00 — до 20 минут. Некоторые поезда будут следовать от/до «Лобни».
Также сократят режим работы поездов «Аэроэкспресс». До аэропорта Шереметьево можно будет добраться на автобусах.