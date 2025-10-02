Кинолог предупредил о последствиях запрета на содержание опасных собак в квартирах

02 октября 2025, 15:22

Кинолог Уражевский: собаки окажутся на улице при запрете содержания в квартирах

Фото: iStock/slyncher00

В случае введения запрета в России на содержание опасных пород собак в квартирах на улице может оказаться много бездомных животных. Так считает президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.





Напомним, ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил запретить содержать в квартирах 12 пород собак, которые входят в перечень потенциально опасных видов, мотивируя это тем, что в обществе растёт раздражение из-за частных нападений этих животных на людей.





«Абсолютно необдуманная инициатива. Допустим, в семье есть собака опасной породы, но что с ней делать после запрета? Нужно продать квартиру, детям бросить школу, куда-то переехать?» — задался вопросом Уражевский в беседе с «Москвой 24».

«Если собака потенциально опасной породы у владельца, то, конечно, при выгуле, при нахождении где-то в общественных местах намордник всегда обязателен — даже в специально отведённых местах для дрессировки. Когда, например, в своём частном дворе собака гуляет, пусть она даже потенциально опасной породы, то можно без намордника, но тогда там не должно быть доступа к общественным местам», — пояснила эксперт.