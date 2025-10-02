Кинолог предупредил о последствиях запрета на содержание опасных собак в квартирах
Кинолог Уражевский: собаки окажутся на улице при запрете содержания в квартирах
В случае введения запрета в России на содержание опасных пород собак в квартирах на улице может оказаться много бездомных животных. Так считает президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
Напомним, ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил запретить содержать в квартирах 12 пород собак, которые входят в перечень потенциально опасных видов, мотивируя это тем, что в обществе растёт раздражение из-за частных нападений этих животных на людей.
«Абсолютно необдуманная инициатива. Допустим, в семье есть собака опасной породы, но что с ней делать после запрета? Нужно продать квартиру, детям бросить школу, куда-то переехать?» — задался вопросом Уражевский в беседе с «Москвой 24».
Он отметил, что люди могут начать избавляться от этих пород, и тогда собаки окажутся на улице.
Поэтому Уражевский предложил увеличить штрафы для хозяев за неподобающее поведение опасных пород, а не запрещать их держать в квартире.
В свою очередь юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала RT, что собакам необходимо надевать намордник во время прогулки.
«Если собака потенциально опасной породы у владельца, то, конечно, при выгуле, при нахождении где-то в общественных местах намордник всегда обязателен — даже в специально отведённых местах для дрессировки. Когда, например, в своём частном дворе собака гуляет, пусть она даже потенциально опасной породы, то можно без намордника, но тогда там не должно быть доступа к общественным местам», — пояснила эксперт.
Юрист подчеркнула, что намордник необходим для всех собак при выгуле в общественных местах. В противном случае для владельца предусмотрен штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей. Если же собака причинила тяжкий вред здоровью или убила, то в этом случае уже предусмотрена уголовная ответственность.