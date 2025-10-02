Психолог назвала главную ошибку зумеров-инвесторов

02 октября 2025, 13:04

Психолог Баленко: ошибка зумеров-инвесторов в необдуманных действиях

Фото: iStock

Зумеры обогнали все поколения по числу накопительных счетов. Российские студенты уже занимают 74% этого рынка, говорится в совместном исследовании Центрального университета и платформы T-Data. Пока зумеры массово открывают инвестсчета и гонятся за криптовалютой, аналитики прогнозируют, что их доходность окажется на треть ниже, чем у предыдущих поколений.





Психолог и бывший аналитик «Норникеля» Анна Баленко в беседе с «Радио 1» заявила, что клиповое мышление и привычка к быстрому «дофамину» из соцсетей толкают зумеров к импульсивным решениям. Они легко поддаются на истории блогеров, которые «успели инвестировать и заработали тысячу процентов». Однако не стоит слепо доверять, лучше тратить хотя бы пару часов на анализ, прежде чем вкладывать деньги.





«Нельзя вестись на эмоции, потому что там, как правило, нет доходности. Необходимо анализировать, читать, изучать, только потом принимать решение», — посоветовала эксперт.

«Цифровой детокс и холодный расчет — то, что может помочь молодым людям не просто играть на рынке, а добиваться реальных результатов», — заключила Баленко.