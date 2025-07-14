День Берегини 15 июля: как избежать зубной боли и не навредить семейному бюджету, народные приметы
Православные верующие 15 июля отмечают праздник Ризоположения Пресвятой Богородицы, а в народном календаре это День Берегини. В праздник Ризы или день Берегини не рекомендуется работать в поле или заниматься рукоделием, чтобы не «зашить» кошелек и не остаться без денег. Лень также не приветствуется. О других приметы и запретах торжества расскажет «Радио 1».
Церковные праздники 15 июляВ Русской Православной Церкви 15 июля отмечается праздник Ризоположения Пресвятой Богородицы во Влахерне. Этот день связан с историей уникальной христианской реликвии, относящейся к земной жизни Божией Матери. Согласно преданию, риза — это её одежда, найденная в V веке во время паломничества в Назарет братьями Галвином и Кандидом, которые привезли её в Константинополь. В 485 году риза была торжественно перенесена в храм Божией Матери на берегу Влахернского залива, и в честь этого события был установлен праздник Ризоположения.
Народные приметы в День БерегиниВ народном календаре этот день известен как День Берегини — богини, оберегающей скот и способствующей плодородию. С приходом христианства на Руси её стали ассоциировать с Богородицей. Также этот день называют Петрова матка, так как он является третьим днем после праздника апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля.
Обычаи Дня Берегини, что можно делатьНа Руси существовала поговорка: «Богородица ризу шила и положила». В этот праздник принято было устраивать застолья, так как Петров пост завершился 12 июля. Раньше приглашали священников для освящения скота и хлева. Женщины отправлялись в поле с льняным полотенцем, заговаривая его на хлебное изобилие. Считалось, что накрытие стола обеспечит богатый урожай. Девушки подходили к березе с просьбой о счастье, так как это дерево на Руси считалось защитником от сглаза и бед, и к нему относились с большим почтением.
В День Берегини стоит особое внимание уделить своему здоровью. В прошлом считалось, что это одно из лучших времен в году для оздоровления организма. В этот праздник можно заваривать травяные чаи из свежих сборов, проводить различные омолаживающие процедуры и париться в бане. Хорошо завершить все начатые дела 15 июля, так как в этот день всё будет удаваться, и можно ожидать положительных результатов.
Что нельзя делать 15 июляВ праздник Ризы или день Берегини не рекомендуется работать в поле или заниматься рукоделием, чтобы не «зашить» кошелек и не остаться без денег. Лень также не приветствуется — хотя повседневные домашние дела никто не отменял, усердная работа, по приметам, привлечёт удачу и благополучие для близких. Безделье же может привести к бедам и финансовым трудностям.
Не стоит совершать крупные покупки в этот день, так как вещи могут оказаться некачественными и быстро выйти из строя. Также лучше избегать переездов, так как это может вызвать проблемы и незапланированные расходы, которые негативно скажутся на семейном бюджете. Даже простая перестановка в доме нежелательна, чтобы не привлечь неприятности.
Не рекомендуется начинать новые дела, особенно если старые не завершены. Скорее всего, они будут отложены надолго. В праздник Ризы следует избегать ссор и конфликтов с близкими, иначе это может привести к долгим обидам и трудностям с прощением. Женщинам советуют меньше говорить в этот день, чтобы не произнести лишнего.
Также не следует врать 15 июля, так как это может привести к сильной зубной боли — согласно старинным поверьям, именно такое наказание ждет лгунов.
Приметы погоды на 15 июля
- Если сазаны активно плещутся в воде, то в ближайшие дни стоит ожидать тёплой и ясной погоды.
- Западный ветер, подующий 15 июля, предвещает дожди.
- Появление жёлтых листьев на деревьях в середине июля сигнализирует о том, что осень и зима наступят раньше обычного.
- Туман, стелющийся по воде 15 июля, предвещает жаркий день.
- Если дорога после дождя быстро высохла, это говорит о том, что впереди ожидаются ещё ненастные дни.
- Утренние капли росы на траве могут означать, что днём пойдёт дождь.
- Если муравьёв днём практически не видно, можно ожидать нескольких дней дождливой погоды.
- Кружение крылатых муравьёв в воздухе днём предвещает сильный ливень.