14 июля 2025, 10:41

Фото: istockphoto/ST-art

Православные верующие 15 июля отмечают праздник Ризоположения Пресвятой Богородицы, а в народном календаре это День Берегини. В праздник Ризы или день Берегини не рекомендуется работать в поле или заниматься рукоделием, чтобы не «зашить» кошелек и не остаться без денег. Лень также не приветствуется. О других приметы и запретах торжества расскажет «Радио 1».





Содержание Церковные праздники 15 июля Народные приметы в День Берегини Обычаи Дня Берегини, что можно делать Что нельзя делать 15 июля Приметы погоды на 15 июля

Церковные праздники 15 июля

Народные приметы в День Берегини

Обычаи Дня Берегини, что можно делать

Фото: istockphoto/undefined undefined



Что нельзя делать 15 июля

Фото: istockphoto/symbiot



Приметы погоды на 15 июля