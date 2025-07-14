МЧС предупредило о грозе, сильном ветре и ливне с градом в Москве и Подмосковье
Москву и Подмосковье ожидают опасные погодные явления. Кратковременные дожди, ливни, грозы с градом и шквалистый ветер придут в столицу 14 июля, предупредило МЧС России в своем Telegram-канале.
Во второй половине дня и вечером местами возможен град. Скорость ветра достигнет 15 м/с ночью и 17-20 м/с днём. Примечательно, что пользователи в соцсетях уже начали выкладывать кадры непогоды, которая надвигается на столицу.
«В течение суток 14 июля на территории города Москвы ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, во второй половине дня и вечером с градом. При грозах в отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра», — сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.В связи с опасной ситуацией Главное управление МЧС по Москве дало рекомендации населению: водителям следует значительно снизить скорость, избегать резких манёвров и увеличить дистанцию; пешеходам — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями.
Дополнительно ведомство советует парковать автомобили в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра и проявлять повышенную осторожность. При необходимости экстренной помощи рекомендовано звонить по номерам «101» или «112».