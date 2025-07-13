13 июля 2025, 17:33

Фото: iStock/ Roksana Bashyrova

14 июля, согласно народному календарю, отмечается День Кузьмы и Демьяна, или, как его еще называли, Летние Кузьминки. Православная церковь в это время чтит память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что не следует делать на Летние Кузьминки Приметы



История праздника

Скульптурная группа «Спаситель и святые Косма и Дамиан» на Карловом мосту. Прага (Фото: iStock/ Konstik)



Традиции дня

Фото: iStock/ LiliGraphie



Что не следует делать на Летние Кузьминки

Фото: iStock/ eugenesergeev



Приметы