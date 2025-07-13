День Кузьмы и Демьяна 14 июля: Почему нельзя завидовать чужому счастью и заниматься рукоделием, народные приметы
14 июля, согласно народному календарю, отмечается День Кузьмы и Демьяна, или, как его еще называли, Летние Кузьминки. Православная церковь в это время чтит память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Летние Кузьминки — народно-церковный праздник, отмечаемый 14 июля в память о святых мучениках-бессребрениках Косме и Дамиане Римских. В народной традиции этот день также называли «Кузьма и Демьян летние», противопоставляя осеннему празднику тех же святых, отмечаемому 14 ноября.
Святые братья Косма и Дамиан жили в III веке в Риме при императоре Карине. Будучи искусными врачами, они прославились тем, что лечили людей совершенно безвозмездно, исцеляя болезни силой молитвы и веры во Христа. За это их прозвали «безмездными врачами».
Их доброта и способность исцелять многих людей привели к тому, что они обратились в христианство. Это вызвало гнев римских властей, и братьев подвергли гонениям. Хотя они чудом избежали казни, их жизнь трагически оборвалась от руки их же учителя, который был ослеплён завистью к их славе. Старый учитель позвал святых братьев якобы для сбора редких лекарственных растений и увёл их в горы, где убил, а тела бросил в реку.
Традиции дня
В церковной традиции день начинается с праздничной литургии, во время которой особо молятся о здравии болящих. После службы принято освящать мед и целебные травы, которые затем используют для лечения в течение года. В народе верили, что собранные в этот день растения обладают особой силой.
Существовал обычай приносить в церковь первые плоды нового урожая. Девушки молились святым о счастливом замужестве, так как Кузьма и Демьян считались покровителями семейного очага.
С самого утра девушки со всей округи собирались вместе для приготовления обрядовой каши. Каждая участница приносила что-то из своих запасов: кто горсть крупы, кто крынку молока, кто свежесобранные ягоды или ложку душистого мёда. Общими усилиями варилась особая каша — символ единства и щедрости. Перед трапезой обязательно возносили молитву святым покровителям праздника, прося здоровья и семейного счастья. Остатки угощения традиционно раздавали нуждающимся, следуя примеру бессребреников Космы и Дамиана.
Что не следует делать на Летние Кузьминки
Народные традиции праздника тесно связаны с летним циклом сельскохозяйственных работ. Крестьяне в этот день старались не работать в поле, считая, что «солнце на Кузьму и Демьяна особенно жаркое».
Особое место занимал запрет на шитье и рукоделие — считалось, что это можно «зашить» удачу на весь год. Нельзя было тратить большие суммы денег, брать или давать в долг. Считалось, что это приводит к финансовым потерям и долгам на долгое время.
Кроме того, запрещалось завидовать чужому счастью, обсуждать недостатки других или разглашать чужие тайны. По поверьям, зависть и пересуды притягивали неудачи и ссоры в семью.
Приметы
- Мыши вьют гнёзда в полях — зима будет снежной.
- Раннее пожелтение листьев — осень и зима наступят раньше.
- Дождь на Кузьминки — грибов жди полные корзинки.
- Утром роса на Кузьму — к урожаю льна.