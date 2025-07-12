Психолог оценила влияние жары на продуктивность человека
Психолог Наумова: из-за жары ухудшается продуктивность на работе
При жаре у человека нарушается концентрация внимания, а также ухудшается продуктивность. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.
По словам специалиста, из-за высокой температуры организм испытывает тепловой стресс. У человека появляется нежелание работать и сонливость, поскольку включается механизм выживания.
«Мыслительные операции работают значительно хуже. Человек допускает значительно больше ошибок, нервная система тоже дает сбой — люди становятся более раздражительными, агрессивными, невнимательными, подверженными стрессу», — рассказала Наумова «Газете.Ru».
Она добавила, что в жару в рацион стоит включить низкокалорийные продукты.
В свою очередь невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» в беседе с RT посоветовала избегать интенсивных нагрузок в жаркие дни.
«На жаре +30...+35 °C нагрузка на сердце увеличивается в два-три раза даже у здоровых людей. Особенно тяжело такую погоду переносят люди с избыточным весом, артериальной гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им лучше большую часть времени оставаться в тени, стараться не находиться на солнце дольше 30 минут», — пояснила специалист.
Эксперт призвала обращать внимание на свое состояние и при первых признаках теплового удара уйти в прохладное помещение, снять одежду и попить воды.
Демьяновская отметила, что с потом организм теряет необходимые электролиты, из-за чего может начаться обезвоживание с электролитными нарушениями, которое опасно для сердца. Поэтому в жаркие дни особенно важно много пить.