Психолог оценила влияние жары на продуктивность человека

12 июля 2025, 14:08

Психолог Наумова: из-за жары ухудшается продуктивность на работе

Фото: iStock/humonia

При жаре у человека нарушается концентрация внимания, а также ухудшается продуктивность. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.





По словам специалиста, из-за высокой температуры организм испытывает тепловой стресс. У человека появляется нежелание работать и сонливость, поскольку включается механизм выживания.





«Мыслительные операции работают значительно хуже. Человек допускает значительно больше ошибок, нервная система тоже дает сбой — люди становятся более раздражительными, агрессивными, невнимательными, подверженными стрессу», — рассказала Наумова «Газете.Ru».

«На жаре +30...+35 °C нагрузка на сердце увеличивается в два-три раза даже у здоровых людей. Особенно тяжело такую погоду переносят люди с избыточным весом, артериальной гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им лучше большую часть времени оставаться в тени, стараться не находиться на солнце дольше 30 минут», — пояснила специалист.