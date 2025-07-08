День Давида Земляничника 9 июля: что нельзя делать, иначе в делах всё пойдёт наперекосяк, народные приметы
В народном календаре 9 июля отмечается день Давида Земляничника, также известный как Тихвинская ягодница. В торжество православные верующие почитают преподобного Давида Солунского и Тихвинскую икону Божией Матери. «Радио 1» расскажет о приметах и запретах этого дня, а также что можно и нельзя делать.
Церковные праздники 9 июляВ Русской Православной Церкви 9 июля вспоминается явление Тихвинской иконы Божией Матери, которая славится своим заступничеством, неоднократно защищавшим северные рубежи России. Эта икона чудесным образом являлась в различных местах, от Ладоги до берегов реки Тихвинки. Верующие обращаются к ней с молитвами о здоровье, защите от врагов и благополучии детей.
Также в этот день отмечается память шести православных святых, среди которых преподобный Давид Солунский. Он совершал свои монашеские подвиги в обители мучеников Феодора и Меркурия и уже при жизни обладал даром чудотворений и исцелений.
Народные приметы на 9 июля9 июля в народном календаре отмечается день Давида Земляничника или Тихвинская ягодница. Эти названия связаны с тем, что в это время в полях и садах обильно созревают ягоды.
Что можно делать 9 июляС начала дня Давида Земляничника начинается активный сбор ягод. Раньше считалось, что до этого времени не стоит спешить за плодами, так как они могут быть недозревшими и еще белобокими. Девушки и женщины в этот день умывались земляничной росой, веря, что это поможет им сохранить молодость и красоту. Также они делали маски для лица из переспевших ягод клубники, чтобы кожа выглядела здоровой и сияющей.
Считается хорошей приметой положить в карман листики земляники 9 июля. Это должно принести удачу, здоровье и благополучие. Если вам нужно занять деньги, то также рекомендуется иметь при себе лист земляники — считается, что это увеличит шансы на положительный ответ и облегчит возврат долга.
Загадать желание можно, съев первую ягодку в день Давида Земляничника — верили, что оно сбудется в течение года. В старину старались съесть как можно больше земляники в этот день, так как считалось, что стакан свежих ягод дает запас сил и здоровья на целый год.
Что не рекомендуется делать 9 июля9 июля не следует ссориться и конфликтовать с близкими, так как это может привести к проблемам в делах и разладу в семье. Также стоит избегать плохого настроения в этот день, иначе собранные ягоды могут оказаться кислыми и бесполезными. В лес лучше идти с хорошим настроением, чтобы найти сладкую землянику.
Перед началом дальнего путешествия или нового дела не рекомендуется вспоминать о неприятных событиях из прошлого. Негативные мысли могут помешать удаче и успеху.
Женщинам желательно не примерять чужие вещи и украшения, чтобы не «забрать» на себя чужие проблемы и неприятности.
Не стоит проводить свадьбу в день Земляничника, так как считается, что такой брак будет недолговечным и несчастливым. К тому же до 12 июля длится Петров пост, и в православных храмах венчания не проводятся. В это время также не рекомендуется устраивать шумные мероприятия и застолья, а также употреблять мясо, яйца и молочные продукты.
Приметы погоды на 9 июля
- Если днем 9 июля цветки вьюнка закрываются, это предвещает дождь вечером.
- Обильная роса в этот день сулит хороший урожай огурцов.
- Если много земляники, зима ожидается холодной.
- Дождь на Тихвинскую ягодницу предвещает сырой и пасмурный сентябрь.
- Если 9 июля выдался солнечным и теплым, то хорошая погода продлится еще семь недель, до конца лета.