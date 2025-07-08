08 июля 2025, 15:22

Фото: istockphoto /keni1

В народном календаре 9 июля отмечается день Давида Земляничника, также известный как Тихвинская ягодница. В торжество православные верующие почитают преподобного Давида Солунского и Тихвинскую икону Божией Матери. «Радио 1» расскажет о приметах и запретах этого дня, а также что можно и нельзя делать.





Содержание Церковные праздники 9 июля Народные приметы на 9 июля Что можно делать 9 июля Что не рекомендуется делать 9 июля Приметы погоды на 9 июля

Церковные праздники 9 июля

Фото: istockphoto /Aleksandr Golubev



Народные приметы на 9 июля

Что можно делать 9 июля

Фото: istockphoto /kulkann



Что не рекомендуется делать 9 июля

Приметы погоды на 9 июля