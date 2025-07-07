07 июля 2025, 12:33

Фото: istockphoto/Liderina

8 июля россияне будут отмечать День семьи, любви и верности. Этот праздник связан с чествованием памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака в Русской православной церкви. Впервые особый семейный день был учреждён в Муроме в 1990-е годы, и со временем он завоевал популярность в других городах России. Подробнее об истории и традициях праздника расскажет «Радио 1».





Содержание День семьи, любви и верности: история праздника 8 июля выходной или нет Предание о Петре и Февронии: кем они были День семьи, любви и верности: традиции праздника Что не следует делать 8 июля Приметы погоды на 8 июля

День семьи, любви и верности: история праздника

8 июля выходной или нет

Фото: iStock/Aloova



Предание о Петре и Февронии: кем они были

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День семьи, любви и верности: традиции праздника

Фото: iStock/LuckyBusiness



Фото: iStock/lilkar



Что не следует делать 8 июля

Приметы погоды на 8 июля