День семьи, любви и верности 8 июля: народные приметы, что категорически нельзя делать в праздник святых Петра и Февронии
8 июля россияне будут отмечать День семьи, любви и верности. Этот праздник связан с чествованием памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака в Русской православной церкви. Впервые особый семейный день был учреждён в Муроме в 1990-е годы, и со временем он завоевал популярность в других городах России. Подробнее об истории и традициях праздника расскажет «Радио 1».
День семьи, любви и верности: история праздникаДень семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля, и дата выбрана не случайно — именно тогда почитаются святые Пётр и Феврония Муромские, которые стали вдохновением для создания этого семейного праздника. В 1990-е годы в Муроме Владимирской области возобновили почитание этих святых, и местная администрация предложила сделать из их праздника российскую версию Дня святого Валентина. Эта идея привлекла внимание как Русской православной церкви, так и Федерального собрания.
Впервые за пределами Мурома День семьи, любви и верности был отмечен 8 июля 2008 года. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, который сделал этот праздник официальным.
8 июля выходной или нетДень семьи, любви и верности в 2025 году выпадает на вторник. Несмотря на то, что этот праздник имеет статус государственного, он не является выходным днем. В 2022 году в Госдуму был внесен законопроект о введении выходного дня в честь этого важного семейного торжества, однако голосование по данному документу пока не состоялось.
Предание о Петре и Февронии: кем они былиЧто касается предания о Петре и Февронии, то их история изложена в повести, написанной монахом Ермолаем-Еразмом в 1540-х годах. Однако в исторических летописях эти святые не упоминаются. Согласно информации из Большой российской энциклопедии, Петр и Феврония могут быть вымышленными персонажами народных легенд. Некоторые исследователи предполагают, что прототипами этих легендарных супругов могли быть Муромский князь Давыд Юрьевич и его жена, имя которой осталось неизвестным.
Согласно преданию, князь Петр тяжело заболел проказой, и никакие врачи не могли ему помочь. Однажды ему приснился сон, в котором говорилось о том, что его исцелит дочь пчеловода из села под Рязанью по имени Феврония. Петр отправился на поиски этой девушки и нашел ее. Феврония согласилась помочь ему, но при условии, что он женится на ней после выздоровления. Князь согласился, и вскоре его болезнь действительно отступила. Однако, забыв о своем обещании, он вернулся домой. Когда болезнь вновь вернулась, Петр снова пришел к Февронии, умоляя ее о прощении. Она снова исцелила его, и он сдержал свое слово, женившись на ней.
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Петр и Феврония прожили вместе всю жизнь в счастье, а на склоне лет постриглись в монахи и стали жить в разных монастырях. Они ушли из жизни в один и тот же день и час 8 июля. В 1547 году их канонизировали как местночтимых святых. Их мощи находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме и почитаются до сих пор.
День семьи, любви и верности: традиции праздникаОсновным местом празднования Дня семьи, любви и верности является Муром. Паломники приезжают к Свято-Троицкому монастырю, чтобы помолиться о любви, найти пару, обрести счастье в браке и решить семейные проблемы. На берегу реки Оки 8 июля проходят музыкальные концерты и ярмарки для жителей и гостей города.
Каждый год в различных городах России к этому празднику готовятся специальные мероприятия, в которых может участвовать каждый, чтобы провести время с родными и близкими. Поскольку 8 июля не является выходным днем, празднования часто начинаются с 5 числа. Музеи и библиотеки организуют выставки, посвященные жизни княжеских жен и дочерей, показывают фамильные драгоценности монахов и рассказывают семейные истории. Мероприятия проводятся так, чтобы дети могли участвовать — организуются лекции и мастер-классы.Символом праздника считается ромашка — эти цветы принято дарить девушкам. Также популярны «февроньки» — открытки с изображением ромашек, аналогичные валентинкам. Важным событием дня становится награждение пар медалями «За любовь и верность семье», которые вручаются тем, кто прожил в браке более 25 лет, проявил крепость семейных устоев и воспитал достойных детей. Эта медаль была учреждена в 2013 году специально для праздника; на одной стороне изображены Петр и Феврония, а на другой — ромашка.
Кроме традиционных мероприятий, которые проходят в городах в честь праздника, православные россияне также участвуют в специальной службе, где молятся о укреплении семейных уз и приумножении любви. В церковных приходах во время Дня семьи, любви и верности организуют семейные праздники с концертами, песнями, танцами, конкурсами и пикниками на свежем воздухе. Мужья обычно дарят своим женам букеты ромашек или белых хризантем, напоминающих о них. Многие пары предпочитают отмечать этот день на природе.
Следует отметить, что День семьи, любви и верности стал популярным временем для заключения брака. 8 июля 2025 года в Национальном центре «Россия» начнется II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», который продлится до 13 числа. Фестиваль откроется праздничным шествием молодоженов, после чего состоится массовая церемония бракосочетания для 170 пар.
Что не следует делать 8 июляВ день памяти святых Петра и Февронии не стоит выяснять отношения с окружающими, а супругам следует избегать ссор и конфликтов, чтобы не носить обиду в сердце долгое время. Согласно народным традициям, в этот праздник не следует заниматься печью или шитьем, так как считалось, что это может «залепить» или «зашить» счастье. Если пренебречь запретом на работу с тестом, это может привести к финансовым трудностям. А нарушение запрета на рукоделие может быстро привести к порче вещей.
В этот день также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом или работать в огороде, хотя простые повседневные дела, такие как полив растений, допустимы. Существует народная традиция гадать на цветах: «Любит-не любит», но церковь предостерегает от подобных практик, так как они не соответствуют православным праздникам. Поэтому не стоит без необходимости рвать ромашки в этот день.
Приметы погоды на 8 июля
- Если 8 июля стоит жара, то теплая и солнечная погода продлится еще 40 дней.
- Северный ветер в этот день предвещает ясную погоду, а южный — дожди.
- Если над озером появляется радуга, впереди ожидаются пасмурные и дождливые дни.
- Если мыши начали портить сено, это предвещает плохой покос.
- Если 8 июля не выпал дождь, урожай грибов в этом году будет невелик.
- Дождь в день Петра и Февронии обещает изобилие меда.
- Если клевер расцвел повсюду, до конца месяца ожидаются частые дожди.