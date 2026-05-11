День девяти целителей 12 мая: как сохранить здоровье семьи, привлечь благополучие и не накликать нищету, народные приметы
Согласно народному календарю, 12 мая отмечают День Девяти целителей. Православная церковь в это время чтит память Девяти мучеников Кизических — проповедников христианства III века, пострадавших за веру в городе Кизик. Название праздника неразрывно связано с почитанием святых, которым издревле молились об исцелении от недугов и защите от эпидемий. На Руси верили: молитвы этим святым помогают одолеть болезни, а обряды, совершённые в это время, укрепляют здоровье на весь год. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника12 мая ярко демонстрирует слияние древних славянских обычаев с христианской традицией. У восточных славян май считался временем очищения и обновления. Люди верили в целебную силу природы: утренней росы, первых трав и тёплого ветра. С приходом христианства эти верования соединились с почитанием святых целителей — Девяти мучеников Кизических.
Святые жили в конце III века в городе Кизике (Малая Азия, на берегу Дарданелльского пролива). В те времена там свирепствовало язычество. Девять христиан — Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон — разных возрастов и званий, бесстрашно вышли на проповедь. Они обличали идолопоклонство, за что были схвачены и после жестоких пыток усечены мечом.
Тела мучеников погребли за городом. А когда гонения прекратились, их мощи обрели нетленными. От раки с мощами стали происходить чудеса: исцелялись больные, возвращали разум бесноватые. Особенно прославились святые победой над «тресавичной болезнью» (лихорадкой).
На Руси эти святые считались одними из самых могущественных покровителей для страждущих. Им молились об исцелении телесных и душевных недугов, защите от болезней и эпидемий, укреплении здоровья семьи, помощи в борьбе с искушениями и духовном просветлении.
Традиции и обряды дня12 мая крестьяне начинали день с омовения утренней росой или ключевой водой — верили, что это очищает тело и душу, укрепляет здоровье на весь год. Затем отправлялись в храм на молебен, просили у святых защиты и исцеления. После службы люди шли собирать первые весенние травы: мать‑и‑мачеху, одуванчик, лопух, ланцетолистную звездчатку и весеннюю примулу. Травы, собранные на заре, сушили и делали отвары от всех хворей. Знахари готовили снадобья на целый год вперёд.
В полдень люди выходили на перекрёсток. Если дул южный ветер, ему подставляли лицо и руки. Верили, что ветер смывает болезни и приносит здоровье. Особое значение придавали семейному обеду. На стол подавали блюда с травами, мёдом — символами обновления и жизненной силы. Перед трапезой читали молитву Девяти мученикам, просили здравия для всех домочадцев.
Завершали день добрыми делами: навещали больных и одиноких, подавали милостыню. Считалось, что помощь ближнему в этот день особенно угодна Богу и приносит благословение и богатство семье.
Этот праздник также считался удачным для заключения брака. Верили, что семья, созданная 12 мая, будет жить в мире и любви, а супруги не будут знать тяжёлых болезней.
Народные запретыПредки строго соблюдали запреты. Нарушить их — накликать беду на весь род.
- Категорически нельзя шить, вязать и вышивать. Считалось, что, прокалывая ткань иглой, хозяйка «зашивает» удачу и здоровье домочадцев;
- Зависть в день целителей считалась смертным грехом. Святые могли наказать за «чёрный глаз» тяжёлой, неизлечимой болезнью;
- Не стоит оставаться в одиночестве. В этот день энергия земли требует разделения с ближними. Одиночество 12 мая предвещало ссоры до слёз и душевные болезни;
- Не принято 12 мая строить и ремонтировать что-либо. День посвящён травам и земле. Все начинания — к напрасному труду и разрухе. Лучше работать в поле;
- Не нужно жаловаться на судьбу. Предки говорили: «Земля слышит». Если плакаться на жизнь, земля «закроется» и не даст урожая, а в дом придёт нищета.
Приметы
- Звёздная и тёплая ночь — к богатому урожаю в этом году;
- Южный ветер — к урожаю и сытому году, северный — к дождливому лету, западный — к обилию ягод в лесу;
- Если гроза гремит — дожди будут лить до конца мая;
- Алый восход солнца — к сильным ветрам и бурям летом;
- Если оводы уже появились — будет много огурцов;
- Утром на траве обильная роса — к здоровью всей семьи и достатку в доме.