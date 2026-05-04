В Татарстане заговорили об ограничениях скорости для электробайков курьеров

04 мая 2026, 16:16

В Казани заговорили об ограничениях скорости для электробайков курьеров

В Казани разрабатывают новые правила передвижения для курьеров служб доставки, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров, ключевым нововведением станет ограничение скорости курьерских электробайков.





Основной причиной ужесточения требований он назвал высокую аварийность. Помимо скоростного лимита, проект правил затронет внешний вид курьеров и их экипировку — форму одежды, термосумки, а также техническое состояние транспорта.





«Серьезной проблемой на сегодняшний день остаются курьеры служб доставки. Их беспорядочная езда приводит к серьезным ДТП. В январе этого года погиб молодой человек, сотрудник службы доставки, который на электровелосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — цитирует чиновника «Татар-информ».



