В Татарстане заговорили об ограничениях скорости для электробайков курьеров

В Казани заговорили об ограничениях скорости для электробайков курьеров
В Казани разрабатывают новые правила передвижения для курьеров служб доставки, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров, ключевым нововведением станет ограничение скорости курьерских электробайков.
Основной причиной ужесточения требований он назвал высокую аварийность. Помимо скоростного лимита, проект правил затронет внешний вид курьеров и их экипировку — форму одежды, термосумки, а также техническое состояние транспорта.
«Серьезной проблемой на сегодняшний день остаются курьеры служб доставки. Их беспорядочная езда приводит к серьезным ДТП. В январе этого года погиб молодой человек, сотрудник службы доставки, который на электровелосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — цитирует чиновника «Татар-информ».
Электробайки планируется оснащать IoT-модулями, автоматически ограничивающими максимальную скорость до 25 км/ч. Кроме того, в городе намереваются ввести «медленные» зоны.
Исполком Казани совместно с Госавтоинспекцией уже прорабатывает механизмы взаимодействия с компаниями, предоставляющими СИМ в аренду. При этом учитывается успешный опыт соглашений с операторами проката электросамокатов, примененный ранее для регулирования их работы.