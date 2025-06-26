День Елисея Гречкосея 27 июня: почему в этот день нельзя расчесывать волосы и как сохранить здоровье, народные приметы

26 июня 2025, 15:24

Фото: istockphoto / Alexlukin

27 июня православные христиане вспоминают святого пророка Елисея. На Руси праздник получил особое название — Елисей Гречкосей, так как совпадал с периодом посева гречихи. О том, что можно и ​нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание Кто такой пророк Елисей: краткое житие святого Почему праздник называют Елисей Гречкосей Традиции и обряды на Елисея Гречкосея: что можно и нельзя делать Народные приметы 27 июня: что сулит погода и природа Сны и приметы

Кто такой пророк Елисей: краткое житие святого

Почему праздник называют Елисей Гречкосей

Традиции и обряды на Елисея Гречкосея: что можно и нельзя делать

лень с утра — считалось, что тот, кто долго валяется в постели, навлечёт на себя гнев пророка и неудачи на весь год;

переедание и алкоголь — чрезмерное употребление пищи и спиртного могло привести к болезням и проблемам с духовным состоянием;

срывать лютики — считалось дурной приметой, которая сулит несчастья;

расчёсывание волос — женщины использовали только старые гребни и после каждого расчесывания опускали их в воду, чтобы выпавшие волосы не оставались на предметах. Считалось, что каждый потерянный волос в этот день «забирает здоровье».

Народные приметы 27 июня: что сулит погода и природа

лягушки на суше — признак затяжных дождей;

высоко парящие коршуны — к ясной и тёплой погоде;

утиное молчание — к грозе;

тучи комаров в лесу — к обильному урожаю ягод;

мошкара в изобилии — к большому количеству грибов;

ясная и звёздная ночь обещала хорошие новости и благополучие в ближайшие дни.



Сны и приметы