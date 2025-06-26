День Елисея Гречкосея 27 июня: почему в этот день нельзя расчесывать волосы и как сохранить здоровье, народные приметы
27 июня православные христиане вспоминают святого пророка Елисея. На Руси праздник получил особое название — Елисей Гречкосей, так как совпадал с периодом посева гречихи. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Кто такой пророк Елисей: краткое житие святогоСвятой Елисей жил в IX веке до Рождества Христова. Родом он был из обеспеченной семьи земледельцев. Его отец владел большим хозяйством, и юноша с ранних лет был приучен к труду на земле.
Однако мирская жизнь не удержала Елисея в родном краю. Однажды к нему подошёл пророк Илия и призвал последовать за собой, посвятив жизнь служению Богу. Елисей без колебаний оставил дом и стал учеником великого пророка.
Согласно Библии, Елисей стал свидетелем чуда: Илия был вознесён на небо живым, унесясь на огненной колеснице. После этого Елисей унаследовал пророческий дар своего наставника и начал самостоятельную проповедническую деятельность.
Почему праздник называют Елисей ГречкосейНазвание «Елисей Гречкосей» имеет сельскохозяйственные корни. В народном календаре этот день совпадал с завершающим этапом посева поздних сортов гречихи. Крестьяне старались выбрать для работы ясную и сухую погоду. Однако сразу после окончания приступали к вызову дождя — считалось, что влага обязательно нужна для хорошего урожая.
Традиции и обряды на Елисея Гречкосея: что можно и нельзя делатьОдной из характерных традиций праздника было освящение новой или полученной в подарок одежды. В народе верили, что ткань способна впитывать энергетику прошлого владельца, мастера или продавца. Чтобы избежать негативного влияния, одежду обязательно «очищали» в храме.
Православная церковь не накладывает на этот день особых ограничений. Пост 27 июня соблюдать не нужно, но верующие могут посетить храм и помолиться святому Елисею. Однако народные поверья накладывали ряд неофициальных запретов:
- лень с утра — считалось, что тот, кто долго валяется в постели, навлечёт на себя гнев пророка и неудачи на весь год;
- переедание и алкоголь — чрезмерное употребление пищи и спиртного могло привести к болезням и проблемам с духовным состоянием;
- срывать лютики — считалось дурной приметой, которая сулит несчастья;
- расчёсывание волос — женщины использовали только старые гребни и после каждого расчесывания опускали их в воду, чтобы выпавшие волосы не оставались на предметах. Считалось, что каждый потерянный волос в этот день «забирает здоровье».
Народные приметы 27 июня: что сулит погода и природаВ день Елисея Гречкосея наши предки внимательно следили за поведением животных и изменениями в природе, пытаясь предсказать погоду и урожай:
- лягушки на суше — признак затяжных дождей;
- высоко парящие коршуны — к ясной и тёплой погоде;
- утиное молчание — к грозе;
- тучи комаров в лесу — к обильному урожаю ягод;
- мошкара в изобилии — к большому количеству грибов;
- ясная и звёздная ночь обещала хорошие новости и благополучие в ближайшие дни.