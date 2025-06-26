Невидимый щит на теле: токсиколог Кутушов объяснил, как бактерии на коже защищают от солнца лучше SPF

26 июня 2025, 09:50

Фото: istockphoto / mabe123

Кожа человека обладает сложной системой защиты от солнечного излучения, и ключевую роль в этом играют бактерии микробиома.





Согласно исследованиям учёных из Вашингтонского университета, некоторые микроорганизмы на коже способны нейтрализовать вредное воздействие UVB-лучей. Под их влиянием в коже накапливается цис-урокановая кислота, которая подавляет иммунитет и провоцирует воспаление. Однако кожные бактерии расщепляют это соединение, снижая его негативный эффект.



«Это открытие показывает, что микробиом кожи — не пассивный участник, а полноценный игрок в системе иммунной защиты. Мы привыкли защищаться от солнца снаружи — с помощью одежды и солнцезащитных кремов, — но теперь становится понятно, что в организме изначально заложены внутренние механизмы защиты. Наши бактерии — это не просто спутники, а активные союзники», — отметил врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов.

«С научной точки зрения, это открытие прокладывает новый путь в профилактике фотоповреждений. Вместо простой защиты от солнца — усиление собственных биологических ресурсов. Забота о микробиоме может в ближайшем будущем стать неотъемлемой частью подхода к здоровью кожи. Мы учимся не бороться с природой, а работать с ней заодно», — заключил Кутушов.