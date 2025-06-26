Жителям столичного региона рассказали о погоде на выходные дни
Синоптик Позднякова: тепла в Москве на выходных ждать не стоит
В столичном регионе в выходные дни будет больше солнечных часов, однако существенных изменений погоды не ожидается. Такой прогноз сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В пятницу в пятницу минимальная температура воздуха в Подмосковье останется в районе плюс 9–14 °С, в столице — плюс 11–12 °С. Максимальная температура составит всего плюс 17–19 °С, потому что северный ветер принесет очередную порцию прохладной погоды», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».
При этом она отметила, что на выходных будут идти дожди. В субботу и воскресенье дневная температура составит порядка 19–21 °С.
А вот синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал, что благодаря солнцу температура в Москве на выходных повысится до 22 °С.
«Холодная и сухая воздушная масса придёт завтра (27 июня — ред.) в центр европейской части России. Пятница, суббота и по большей части воскресенье продержатся в Москве без осадков. Но ближе к вечеру воскресенья дожди стоит ждать», — уточнил синоптик.
В субботу и воскресенье, по его словам, ожидается до +20...+22 °С.