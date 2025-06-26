Жителям столичного региона рассказали о погоде на выходные дни

26 июня 2025, 13:55

Синоптик Позднякова: тепла в Москве на выходных ждать не стоит

Фото: iStock/TomasSereda

В столичном регионе в выходные дни будет больше солнечных часов, однако существенных изменений погоды не ожидается. Такой прогноз сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.







«В пятницу в пятницу минимальная температура воздуха в Подмосковье останется в районе плюс 9–14 °С, в столице — плюс 11–12 °С. Максимальная температура составит всего плюс 17–19 °С, потому что северный ветер принесет очередную порцию прохладной погоды», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».

«Холодная и сухая воздушная масса придёт завтра (27 июня — ред.) в центр европейской части России. Пятница, суббота и по большей части воскресенье продержатся в Москве без осадков. Но ближе к вечеру воскресенья дожди стоит ждать», — уточнил синоптик.