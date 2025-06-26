В Петербурге работает выставка ленинградских художников «Действующие лица»

26 июня 2025, 12:28

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В Санкт-Петербурге открылась выставка картин «Действующие лица», где представлены работы ленинградских художников с 1925 по 1990-е годы. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Выставку картин ленинградских художников можно увидеть в галерее «Общество поощрения художеств». Там представлено более 100 портретов-историй, в которых преобладает мастерство исполнения и интерес к личности.





«Ленинградскую школу живописи объединяет высокое требование к исполнительскому мастерству, а исполнительское мастерство — это очень емкое понятие, оно включает в себя рисунок, композицию и цвет. Культура живописи — это то, что отличает ленинградскую школу всегда, независимо от того, в какой манере работал художник и какие стилистические приёмы и решения использовал», — рассказал один из авторов экспозиции, историк искусства и коллекционер Сергей Иванов.

«Метеорный поток Июньские Боотиды продлится с 26 июня по 2 июля, однако пик явления будет именно 27 июня», — говорится в статье.