22 октября 2025, 15:44

Фото: istockphoto / Smileus

23 октября в народном календаре отмечают День Евлампия Зимоуказателя — особую дату, когда природа начинает «намекать» на приближение зимы. С этим днём связывали множество обрядов, запретов и поверий, а сны, увиденные в эту ночь, считались вещими. О том, что можно и нельзя делать в праздник, расскажет «Радио ​1».





Содержание История праздника Почему 23 октября называют Днём Евлампия Зимоуказателя Народные традиции и обряды на Евлампия Что нельзя делать 23 октября Народные приметы о погоде на 23 октября

История праздника

Почему 23 октября называют Днём Евлампия Зимоуказателя

Народные традиции и обряды на Евлампия

Что нельзя делать 23 октября

Нельзя плевать в огонь или гасить спички пальцами, смоченными слюной — считалось, что за неуважение к стихии человек будет получать ожоги, а в доме может случиться пожар;

нельзя отдавать спички и зажигалки — с ними можно «передать» тепло и уют домашнего очага, что приведёт к ссорам и разладам в семье;

запрещалось играть свадьбы — по поверьям, супруги вскоре расстанутся, хотя будут продолжать любить друг друга всю жизнь;

не рекомендовалось убирать дом, особенно подметать: вместе с мусором можно вымести удачу и благополучие.

Народные приметы о погоде на 23 октября