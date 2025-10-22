День Евлампия Зимоуказателя 23 октября: как укрепить здоровье и избавиться от нечистой силы, народные приметы
23 октября в народном календаре отмечают День Евлампия Зимоуказателя — особую дату, когда природа начинает «намекать» на приближение зимы. С этим днём связывали множество обрядов, запретов и поверий, а сны, увиденные в эту ночь, считались вещими. О том, что можно и нельзя делать в праздник, расскажет «Радио 1».
История праздника23 октября 2025 года православная церковь чтит память святых мучеников Евлампия и Евлампии — брата и сестры, пострадавших за веру в начале IV века. Они жили в Никомидии (ныне территория Турции). Евлампий открыто выступил против языческой власти во время гонений на христиан. За это его арестовали, подвергли пыткам, но он не отрёкся от Христа. Узнав о мучениях брата, Евлампия также объявила себя христианкой. Девушку бросили в раскалённую печь, однако по преданию огонь не причинил ей вреда — произошло чудо.
В итоге обоих казнили, а за стойкость, мужество и непоколебимую веру Евлампий и Евлампия были причислены к лику святых.
Почему 23 октября называют Днём Евлампия ЗимоуказателяВ народной традиции 23 октября считался днём, когда природа впервые подаёт знаки грядущей зимы. Люди внимательно наблюдали за ветром, небом и луной, стараясь предсказать погоду на ближайшие месяцы. Особое значение в этот день имел домашний огонь — его поддерживали на протяжении всего дня. Огонь символизировал тепло, уют и защищал дом от нечистой силы. Считалось, что погасший очаг может «выпустить» из дома счастье.
Народные традиции и обряды на ЕвлампияПо народным обычаям, в этот день устраивали молодёжные гуляния. Юноши и девушки прыгали через костёр — символ очищения и укрепления здоровья. В огонь бросали старые или ненужные вещи, особенно те, что напоминали о неудачах, болезнях и тяжёлых воспоминаниях. Считалось, что вместе с ними сгорают все беды. Тем, кто не участвовал в празднествах, рекомендовалось остаться дома и провести день спокойно, занимаясь отдыхом и молитвой. Начинать новые дела в этот день не советовалось — они могли обернуться неудачами.
Что нельзя делать 23 октябряДень Евлампия Зимоуказателя сопровождался рядом строгих запретов. Нарушение их, по народным верованиям, могло навлечь беду.
- Нельзя плевать в огонь или гасить спички пальцами, смоченными слюной — считалось, что за неуважение к стихии человек будет получать ожоги, а в доме может случиться пожар;
- нельзя отдавать спички и зажигалки — с ними можно «передать» тепло и уют домашнего очага, что приведёт к ссорам и разладам в семье;
- запрещалось играть свадьбы — по поверьям, супруги вскоре расстанутся, хотя будут продолжать любить друг друга всю жизнь;
- не рекомендовалось убирать дом, особенно подметать: вместе с мусором можно вымести удачу и благополучие.
Народные приметы о погоде на 23 октябряПредки верили, что именно в этот день природа «подсказывает», какой будет зима. По поведению ветра, форме луны и состоянию деревьев определяли приближение морозов.
Народные приметы на Евлампия Зимоуказателя:
- Если небо остаётся чистым весь день, ближайшие дни будут без осадков;
- рога луны направлены на север — зима придёт скоро, первый снег выпадет на непромерзшую землю;
- рога луны обращены на юг — до 4 ноября сохранится сырая, дождливая и грязная погода, снега до этого времени ждать не стоит;
- если заморозков нет, то настоящая зима начнётся лишь через четыре недели;
- с ивы облетели все листья, кроме верхушки — зима будет ранней и суровой;
- сильный восточный или северный ветер в этот день — верный знак скорого похолодания.