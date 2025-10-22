В Национальном центре «Россия» пройдёт марафон «Знание. Наука»
Образовательное общество «Знание» проведёт просветительский марафон 30-31 октября 2025 года. Мероприятие посвятили ключевым изобретениям российских учёных и современным возможностям для исследователей в стране.
В марафоне примут участие Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Татьяна Черниговская, Алексей Фёдоров, Дмитрий Морозов и другие лидеры мнений.
Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль заявил, что марафон покажет: наука — это не скучные формулы, а захватывающие технологии, эксперименты и открытия. Он добавил, что организаторы хотят вдохновить новое поколение учёных и изобретателей на большие достижения, которые укрепят технологический суверенитет России.
Для гостей подготовили научные шоу. На них можно узнать об открытиях российских ученых. Организаторы обещают призы и подарки: участники смогут выиграть фирменный мерч и книги от общества «Знание». Регистрация на марафон продлится до 27 октября 2025 года.
Читайте также: