В Национальном центре «Россия» пройдёт марафон «Знание. Наука»

Просветительский марафон общества «Знание» состоится 30–31 октября 2025 года
Фото: Istock/kasto80

Образовательное общество «Знание» проведёт просветительский марафон 30-31 октября 2025 года. Мероприятие посвятили ключевым изобретениям российских учёных и современным возможностям для исследователей в стране.



В марафоне примут участие Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Татьяна Черниговская, Алексей Фёдоров, Дмитрий Морозов и другие лидеры мнений.

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль заявил, что марафон покажет: наука — это не скучные формулы, а захватывающие технологии, эксперименты и открытия. Он добавил, что организаторы хотят вдохновить новое поколение учёных и изобретателей на большие достижения, которые укрепят технологический суверенитет России.

Для гостей подготовили научные шоу. На них можно узнать об открытиях российских ученых. Организаторы обещают призы и подарки: участники смогут выиграть фирменный мерч и книги от общества «Знание». Регистрация на марафон продлится до 27 октября 2025 года.

Ольга Щелокова

