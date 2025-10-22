«Особенно болезненно»: Психолог рассказала, с чего начинается абьюз и почему его можно спутать с заботой
Психолог Щанкина: абьюз начинается с проверки телефона и соцсетей
Абьюз — это физическое, психологическое или финансовое насилие одного партнёра над другим. В современном мире этот термин встречается очень часто и, к сожалению, не перестает быть актуальным.
Клинический психолог, основатель и директор АНО Центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина в беседе с «Радио 1» заявила, что все формы унижения и оскорбления, а также систематическое подавление воли другого человека являются проявлением абьюза.
«Абьюз часто связан с властью и контролем, поэтому любые виды контроля, нарушающие личные границы: просмотры телефонов, установка камер, бесконечные звонки — это тоже про абьюз, а не про заботу», — уточнила она.
По словам психолога, всё начинается с простого нарушения границ другого человека, а дальше — систематические принижения и оскорбления, которые на первый взгляд могут казаться невинными и даже забавными.
«Важным индикатором здесь будет то, что вы чувствуете. Частое обесценивание ваших переживаний, додумывание за вас и предположения о том, что именно сейчас вы должны чувствовать — это относится к деструктивному выстраиванию отношений, которое может привести к более серьезному насилию», — объяснила эксперт.
Она подчеркнула, что любой абьюз разрушает самооценку, самоценность и подрывает уверенность в себе. Женщины чаще используют вербальную и пассивную агрессию. И в большинстве случаев разрушают именно мужскую идентичность и самооценку, а это для мужчин становится особенно болезненным.
«В первую очередь, нельзя молчать о том, что с вами происходит. Поговорите с кем-то: пусть это будут близкие, друзья или психолог на телефоне доверия. Но важно, чтобы вы начали об этом говорить», — рекомендовала Щанкина.
Бесплатный телефон доверия для мужчин «ПряМой Диалог»: 8-800-700-54-15.