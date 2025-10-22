Эксперт объяснил, что может стать причиной заикания и как от него избавиться
Психиатр Вилков: детское заикание требует своевременной коррекции
22 октября отмечают Международный день заикающихся людей. Врач-психиатр Алексей Вилков объяснил, что заикание — это нарушение речи в виде задержек или повторений звуков.
В беседе с «Вечерней Москвой» Вилков пояснил, что проблема чаще возникает у детей из-за испуга или стресса. Она может пройти сама, но иногда сохраняется. Без коррекции заикание у тревожного ребёнка может сохраниться на всю жизнь и проявляться в стрессовых ситуациях.
Специалист отметил, что взрослому человеку избавиться от заикания сложнее, но возможно.
«Для этого необходимо провести над собой колоссальную работу, учиться контролировать этот процесс, осваивать техники саморегуляции и иметь хорошую силу воли и терпение. Нужно читать специализированную литературу и выполнять упражнения для улучшения речи», — высказался врач.Эксперт добавил, что у взрослых, кто не заикался в детстве, это нарушение не появляется даже после сильного стресса.