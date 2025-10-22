Эксперт объяснил, что может стать причиной заикания и как от него избавиться

22 октября 2025, 14:14

Психиатр Вилков: детское заикание требует своевременной коррекции

Фото: Istock/peakSTOCK

22 октября отмечают Международный день заикающихся людей. Врач-психиатр Алексей Вилков объяснил, что заикание — это нарушение речи в виде задержек или повторений звуков.





В беседе с «Вечерней Москвой» Вилков пояснил, что проблема чаще возникает у детей из-за испуга или стресса. Она может пройти сама, но иногда сохраняется. Без коррекции заикание у тревожного ребёнка может сохраниться на всю жизнь и проявляться в стрессовых ситуациях.



Специалист отметил, что взрослому человеку избавиться от заикания сложнее, но возможно.

«Для этого необходимо провести над собой колоссальную работу, учиться контролировать этот процесс, осваивать техники саморегуляции и иметь хорошую силу воли и терпение. Нужно читать специализированную литературу и выполнять упражнения для улучшения речи», — высказался врач.