День Федота Овсяника 31 мая : что нельзя делать, иначе в семье или на работе будут проблемы, народные приметы

Фото: iStock/makasana

Последний день весны в православном календаре посвящен памяти мученика Феодота Анкирского и семи святых дев-мучениц, а также всех святых отцов семи Вселенских Соборов. В народной традиции этот праздник называют Федот Овсяник или День Семи Дев, связывая его с земледельческими обрядами и девичьими гаданиями. О приметах и запретах торжества расскажет «Радио 1».



История праздника

31 мая в народном календаре славян носит два названия — День Семи Дев и Федот Овсяник. Эта дата связана с православным почитанием мученика Феодота Анкирского и семи святых дев, принявших смерть за веру в III веке. Со временем церковный праздник переплелся с языческими традициями, превратившись в важную дату земледельческого цикла. Федот Овсяник получил своё прозвище из-за начала посева овса, а Семь Дев стали покровительницами девичьих судеб.

Фото: iStock/RenatoK

Традиции и обычаи дня

  • Крестьяне начинали сеять овёс, считая, что посеянный в этот день урожай будет особенно богатым.
  • Гадали по дубу — если листья полностью распустились, год обещал быть урожайным.
  • Незамужние девушки молились Семи Девам, прося счастливого замужества.
  • Проводили обряд с яйцами: подбрасывали варёное яйцо вверх, чтобы лён вырос высоким. Если попадалось яйцо с двойным желтком — ждали богатства.
  • Пары, взявшись за руки, трижды обходили дуб, чтобы брак был крепким и счастливым.

Что нельзя делать 31 мая?

Ломать ветки дуба — к бедности и семейным ссорам. Оставлять недоеденную пищу — иначе год будет голодным. Начинать новые дела — считалось, что они не принесут успеха. Шумно праздновать — чтобы не навлечь несчастья.

Фото: iStock/Tatiana Sviridova

Народные приметы на 31 мая

  • Дуб распустился раньше ясеня — лето будет засушливым.
  • Кукушка долго кукует — к скорому потеплению.
  • Холодный ветер вечером — к утренним заморозкам.
  • Бледный закат — к затяжным дождям.

Погодные приметы на 31 мая

  • Дуб распустился раньше ясеня — лето будет засушливым.
  • Пар поднимается от земли — к сильному дождю.
  • Рябина поздно зацвела — осень будет поздней.
  • Кукушка долго кукует — к потеплению.
  • Бледный закат — к затяжным дождям.
  • Холодный ветер вечером — к утренним заморозкам.

Читайте также:

Анастасия Хохлова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0