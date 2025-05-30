День Федота Овсяника 31 мая : что нельзя делать, иначе в семье или на работе будут проблемы, народные приметы
Последний день весны в православном календаре посвящен памяти мученика Феодота Анкирского и семи святых дев-мучениц, а также всех святых отцов семи Вселенских Соборов. В народной традиции этот праздник называют Федот Овсяник или День Семи Дев, связывая его с земледельческими обрядами и девичьими гаданиями. О приметах и запретах торжества расскажет «Радио 1».
История праздника31 мая в народном календаре славян носит два названия — День Семи Дев и Федот Овсяник. Эта дата связана с православным почитанием мученика Феодота Анкирского и семи святых дев, принявших смерть за веру в III веке. Со временем церковный праздник переплелся с языческими традициями, превратившись в важную дату земледельческого цикла. Федот Овсяник получил своё прозвище из-за начала посева овса, а Семь Дев стали покровительницами девичьих судеб.
Традиции и обычаи дня
- Крестьяне начинали сеять овёс, считая, что посеянный в этот день урожай будет особенно богатым.
- Гадали по дубу — если листья полностью распустились, год обещал быть урожайным.
- Незамужние девушки молились Семи Девам, прося счастливого замужества.
- Проводили обряд с яйцами: подбрасывали варёное яйцо вверх, чтобы лён вырос высоким. Если попадалось яйцо с двойным желтком — ждали богатства.
- Пары, взявшись за руки, трижды обходили дуб, чтобы брак был крепким и счастливым.
Что нельзя делать 31 мая?Ломать ветки дуба — к бедности и семейным ссорам. Оставлять недоеденную пищу — иначе год будет голодным. Начинать новые дела — считалось, что они не принесут успеха. Шумно праздновать — чтобы не навлечь несчастья.
Народные приметы на 31 мая
- Дуб распустился раньше ясеня — лето будет засушливым.
- Кукушка долго кукует — к скорому потеплению.
- Холодный ветер вечером — к утренним заморозкам.
- Бледный закат — к затяжным дождям.
Погодные приметы на 31 мая
- Дуб распустился раньше ясеня — лето будет засушливым.
- Пар поднимается от земли — к сильному дождю.
- Рябина поздно зацвела — осень будет поздней.
- Кукушка долго кукует — к потеплению.
- Бледный закат — к затяжным дождям.
- Холодный ветер вечером — к утренним заморозкам.