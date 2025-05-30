30 мая 2025, 10:11

Фото: iStock/makasana

Последний день весны в православном календаре посвящен памяти мученика Феодота Анкирского и семи святых дев-мучениц, а также всех святых отцов семи Вселенских Соборов. В народной традиции этот праздник называют Федот Овсяник или День Семи Дев, связывая его с земледельческими обрядами и девичьими гаданиями. О приметах и запретах торжества расскажет «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции и обычаи дня Что нельзя делать 31 мая? Народные приметы на 31 мая Погодные приметы на 31 мая

История праздника

Фото: iStock/RenatoK



Традиции и обычаи дня

Крестьяне начинали сеять овёс, считая, что посеянный в этот день урожай будет особенно богатым.

Гадали по дубу — если листья полностью распустились, год обещал быть урожайным.

Незамужние девушки молились Семи Девам, прося счастливого замужества.

Проводили обряд с яйцами: подбрасывали варёное яйцо вверх, чтобы лён вырос высоким. Если попадалось яйцо с двойным желтком — ждали богатства.

Пары, взявшись за руки, трижды обходили дуб, чтобы брак был крепким и счастливым.

Что нельзя делать 31 мая?

Фото: iStock/Tatiana Sviridova



Народные приметы на 31 мая

Дуб распустился раньше ясеня — лето будет засушливым.

Кукушка долго кукует — к скорому потеплению.

Холодный ветер вечером — к утренним заморозкам.

Бледный закат — к затяжным дождям.

Погодные приметы на 31 мая