Вознесение Господне в 2025 году: когда отмечается в России, значение и что нельзя делать на праздник

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Вознесение Господне — важнейший праздник для всех христиан, который входит в число двунадесятых, то есть двенадцати главных торжеств церковного календаря. «Радио 1» расскажет, когда отмечают праздник и что можно и нельзя делать в этот день.
Какого числа Вознесение Господне в 2025 году
Вознесение Господне — один из двенадцати важнейших (двунадесятых) праздников в православном календаре. Он посвящён событиям земной жизни Иисуса Христа, Сына Божьего, и тесно связан с Пасхой. Вместе с Входом Господним в Иерусалим и Днём Святой Троицы, Вознесение входит в число переходящих праздников — то есть его дата зависит от даты Пасхи.
В 2025 году православные христиане отмечали Пасху 20 апреля. Соответственно, Вознесение празднуется на 40-й день после неё — 29 мая, в четверг.
Вознесение Господне в православной церкви
Евангелисты Лука и Марк, а также автор Деяний апостолов и Послания к Ефесянам, рассказывают о событии Вознесения. Согласно Новому Завету, после Своего воскресения Христос ещё 40 дней пребывал на земле, являлся ученикам и наставлял их. Затем, завершив Свой земной путь, Он вознёсся на небо — к Богу Отцу.
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Спаситель привёл апостолов на Елеонскую гору неподалёку от Вифании, где, благословив их, вознёсся на небо прямо у них на глазах. Тогда же явились два ангела и сказали, что Христос однажды вернётся вновь — уже явно, чтобы судить живых и мёртвых. Но и до этого Он не оставит своих учеников: хотя уже не будет видим телесно, будет рядом с ними духовно.
Также, согласно Библии, в день Вознесения Иисус повелел ученикам ожидать нисхождения Святого Духа. Это событие произошло через десять дней, в Пятидесятницу (праздник Святой Троицы), после чего апостолы получили дар проповеди на разных языках.
Значение праздника
В православии Вознесение входит в число главных церковных праздников. Богослужения, приуроченные к нему, начинаются накануне. Утром в среду последний раз в году звучат пасхальные песнопения, а вечером проходит торжественное всенощное бдение. На сам праздник, во время литургии, читается отрывок из Евангелия от Марка о Вознесении Христа.
Поскольку праздник выпадает на четверг, строгого поста в этот день нет — разрешается употреблять любую пищу и заниматься повседневными делами. Однако верующие стараются обязательно побывать на службе и посвятить время молитве.
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Считается, что именно в день Вознесения весна окончательно уступает место лету — в это время становятся заметны жаркие дни, заканчивается цветение садов. Это объясняет появление народной приметы о наступлении лета.
Как и многие православные торжества, праздник Вознесения переплетается с народными традициями и даже языческими элементами. Так, на Руси в этот день устраивали хороводы — с пожеланиями богатого урожая, а в некоторых селениях проходили весёлые гулянья.
Что можно и нельзя делать на Вознесение Господня
Одной из кулинарных традиций праздника стало приготовление пирогов с зелёным луком и особых хлебов — «лесенок» (или «лествиц»). Эти изделия символизировали духовные ступени в небеса — на них обязательно делали семь перекладин. Хлеб выпекали из ржаной или пшеничной муки, освящали в церкви и брали с собой в гости к родным.
Также в этот день принято навещать родственников, поминать умерших, убираться на кладбищах. Однако устраивать пышные застолья не рекомендуется.
Считалось большим грехом отказывать в помощи нищим и странникам в период от Пасхи до Вознесения. И сегодня верующие стараются подавать милостыню и помогать нуждающимся.
Фото: istockphoto / wjarek
В этот день нельзя ругаться, сквернословить, сплетничать, унывать. Также не рекомендуется заниматься физическим трудом, в том числе огородными и хозяйственными делами. Убираться в доме лучше заранее, чтобы праздник встретить в чистоте.
Что касается свадеб и весёлых гуляний — их советуют перенести на другой день. Хотя если нет возможности выбрать другую дату для регистрации в ЗАГСе, то это допустимо. А вот венчание на Вознесение проводить не принято.
Молитва на Вознесение Господня
«Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, соше́дый с Небе́сных высо́т спасе́ния на́шего ра́ди и напита́вый нас духо́вною ра́достию во святы́я и пресве́тлыя дни Воскресе́ния Твоего́, и па́ки по соверше́нии земна́го служе́ния Твоего́ вознесы́йся от нас на не́бо со сла́вою и возседы́й одесну́ю Бо́га и Отца́!»
Народные приметы на 29 мая
- Гроза и дождь на Вознесение предвещают болезни и плохой урожай;
- ясная, тёплая погода — к богатому урожаю злаков, фруктов и овощей;
- если утром появилась роса — по ней нужно пройтись босиком, чтобы укрепить здоровье;
- дождь в этот день считается предвестником грозового дня на Илью (2 августа).
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Дайана Хусинова