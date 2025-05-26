День Сидора Бокогрея 27 мая: Зачем в течении для менять наряды и избегать конфликтов, народные приметы

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В народном календаре 27 мая — день Сидора Бокогрея или Сидора-Огуречника. Такое название связано с тем, что в древности люди считали, что огурцы, посаженные на Сидора, принесут богатый и качественный для заготовки урожай. Православные христиане в этот день чтят память блаженного Исидора Твердислова. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Святой Исидор, известный также как Исидор Юродивый, появился на свет в Германии, в окрестностях Бранденбурга. Его родители были зажиточными католиками славянского происхождения. В юности Исидор покинул отчий дом и отправился в странствия. В России, в Ростове Великом, он принял православную веру.
Исидор построил себе на пустыре шалаш, где ночью молился, а днём юродствовал. При жизни он удостоился дара чудотворения и прозорливости. Святой спас от гибели ростовского купца, предсказал служение князю Савве Оболенскому и совершил другие чудеса.
Исидор мирно отошёл ко Господу в своём скромном жилище, и над его последним пристанищем возвели деревянную церковь в честь Вознесения Господня. Впоследствии церковь перестроили из дерева в камень. Уже в XV столетии Исидора стали почитать как святого, и по его молитвам происходили чудесные исцеления.
Приметы дня
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- Если ласточки прилетают рано, это к удаче в грядущем году.
- На Сидора холодно – всё лето без жары пройдет.
- День Сидора ясный – будет хороший урожай огурцов.
- Громкое и долгое пение птиц 27 мая – к хорошему урожаю.
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Традиции 27 мая
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Одной из традиций в день Исидора является посещение храма и вознесение молитвы святому. В этот день верующие обращаются к святому с мольбами об избавлении от злых вражеских наветов и грехов, об исцелении от болезней и о помощи в день Страшного Суда.
В этот день также было принято посещать баню. Считалось, что очищение тела 27 мая полезно не только для физического, но и для духовного благополучия.
Ещё одной традицией в день святого Исидора было проветривание и сушка вещей: белья, постели, ковров, одеял. Считалось, что весеннее солнце выгоняет из ткани зимнюю сырость и болезни. Это не только способствовало сохранению здоровья, но и символизировало очищение от негативных энергий.
Что нельзя делать в этот день
27 мая, согласно народным приметам, связано с рядом запретов и предостережений. Один из них касается ссор и конфликтов. В этот день запрещено браниться и ссориться, так как это может привлечь несчастья и неурядицы в жизнь.
Также считается плохой приметой возвращаться домой с половины пути. Это может сулить трудности не только в дороге, но и в жизни в целом. Поэтому, планируя свои дела, стоит внимательно относиться к маршрутам и не менять планы на середине пути без весомой причины.
По поверьям, если целый день 27 мая ходить в одной и той же одежде, это может отпугнуть удачу. Поэтому рекомендуется несколько раз сменить наряд в течение дня.
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Елена Генералова