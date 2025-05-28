28 мая 2025, 16:33

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В народном календаре 29 мая — день Фёдора Житника. Такое название праздник получил в связи с тем, что в конце мая завершался благоприятный период для посева зерновых культур, которые наши предки называли житом. Православные христиане в этот день чтят Преподобного Феодора Освященного. О приметах и запретах торжества читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Приметы дня Традиции 29 мая Что нельзя делать в этот день



История праздника

Фото: iStock/ Alernon77



Приметы дня

Если на водоёмах появлялись листья кувшинки, это служило сигналом, что морозов больше не будет.

Рябина обильно цветёт на Феодора — к хорошему урожаю овса.

Гром 29 мая обещает хороший урожай зерновых.

Большая красная луна — к сильному ветру.

Традиции 29 мая

Фото: iStock/ MarinaParshina



Что нельзя делать в этот день

Фото: iStock/ Voyagerix

